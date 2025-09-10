Μεσσηνία: Συνελήφθη 44χρονος Αλβανός για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης - Δείτε βίντεο

Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, περί όπλων, καθώς και περί αλλοδαπών - Τα παράνομα κέρδη από την καλλιέργεια θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 200.000 ευρώ
Στη σύλληψη ενός 44χρονου Αλβανού για καλλιέργεια ναρκωτικών προχώρησε το πρωί της Τρίτης (9/9) η Αστυνομία στην περιοχή της Καλλιρρόης, στον Δήμο Οιχαλίας της Μεσσηνίας.
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μία δύσβατη αγροτοδασική περιοχή με πυκνή βλάστηση και φυσική κάλυψη, όπου εντοπίστηκαν 231 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως και δύο μέτρων, τα οποία στη συνέχεια εκριζώθηκαν. Εκεί βρέθηκε, ακόμη, μία αυτοσχέδια σκηνή με πλήρη εξοπλισμό διαβίωσης, που χρησιμοποιούσε ο καλλιεργητής της φυτείας.
Ο 44χρονος Αλβανός συνελήφθη την ώρα που κοιμόταν μέσα στη σκηνή, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, περί όπλων, καθώς και περί αλλοδαπών, καθώς διαπιστώθηκε ότι διέμενε παράνομα στη χώρα.
Από την έρευνα κατασχέθηκαν και ο καλλιεργητικός και αρδευτικός εξοπλισμός, μαχαίρι, κουκούλα full face, φακοί, σακίδια με ρουχισμό και τρόφιμα, 305 ευρώ, κάρτες κινητής τηλεφωνίας και σπρέι βαφής.
Όπως εκτιμά η Αστυνομία, τα παράνομα κέρδη από την καλλιέργεια θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τις 200.000 ευρώ. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.
