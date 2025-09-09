Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Τραγωδία στην Καλαμάτα: Νεκρή 19χρονη σε τροχαίο, σοβαρά τραυματισμένος ο 23χρονος οδηγός
Η νεαρή κοπέλα επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος - Το όχημα προσέκρουσε σε δύο δέντρα νησίδας και ανετράπη
Τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην Καλαμάτα, όταν μία 19χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο.
Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, η νεαρή κοπέλα επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος, ο οποίος έχασε τον έλεγχο στην οδό Αρτέμιδος με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει σε δύο δέντρα της νησίδας και να ανατραπεί.
Από την ανατροπή του οχήματος προέκυψε ο θανατηφόρος τραυματισμός της κοπέλας η οποία ήταν συνοδηγός. Η 19χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
