Τραγωδία στην Καλαμάτα: Νεκρή 19χρονη σε τροχαίο, σοβαρά τραυματισμένος ο 23χρονος οδηγός
Τροχαίο Καλαμάτα

Τραγωδία στην Καλαμάτα: Νεκρή 19χρονη σε τροχαίο, σοβαρά τραυματισμένος ο 23χρονος οδηγός

Η νεαρή κοπέλα επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος -  Το όχημα προσέκρουσε σε δύο δέντρα νησίδας και ανετράπη

Τραγωδία στην Καλαμάτα: Νεκρή 19χρονη σε τροχαίο, σοβαρά τραυματισμένος ο 23χρονος οδηγός
Τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην Καλαμάτα, όταν μία 19χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο.

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, η νεαρή κοπέλα επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος, ο οποίος έχασε τον έλεγχο στην οδό Αρτέμιδος με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει σε δύο δέντρα της νησίδας και να ανατραπεί.

Από την ανατροπή του οχήματος προέκυψε ο θανατηφόρος τραυματισμός της κοπέλας η οποία ήταν συνοδηγός. Η 19χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο δυστύχημα:

