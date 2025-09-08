Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
H Μέδουσα έρχεται την Τετάρτη με νέο επεισόδιο - Τέχνη υπό σκιά: Τα κυκλώματα των πλαστών έργων στην Ελλάδα- Δείτε το τρέιλερ
H Μέδουσα έρχεται την Τετάρτη με νέο επεισόδιο - Τέχνη υπό σκιά: Τα κυκλώματα των πλαστών έργων στην Ελλάδα- Δείτε το τρέιλερ
Η νέα έρευνα των Μαρίνου Αλειφέρη και Γιάννη Χαραμίδη έρχεται την Τετάρτη στο protothema.gr
Η τέχνη, σε όλες τις εκφάνσεις της, αποτελεί όχι μόνο έναν χώρο δημιουργικής έκφρασης αλλά και έναν καθρέφτη της ίδιας της κοινωνίας αλλά και των συνθηκών που την γεννούν.
Το τρίτο επεισόδιο της «Μέδουσας» επιχειρεί να εξετάσει τρεις διαστάσεις αυτού του φαινομένου: την καλλιτεχνική πράξη ως πηγή νοήματος, τα κυκλώματα της παραχάραξης και διακίνησης πλαστών έργων τέχνης στην Ελλάδα και, τελικά, την ίδια την ουσία της τέχνης ως βίωμα και αξία. Η αφετηρία ήταν η διαπίστωση ότι η τέχνη, ενώ προβάλλεται ως ανώτερη μορφή πνευματικής καλλιέργειας, συχνά περιβάλλεται από σκοτεινές πρακτικές που υπονομεύουν την αυθεντικότητά της.
Το νέο επεισόδιο της «Μέδουσας» επιχειρεί να λειτουργήσει περισσότερο ως μια πρόσκληση για κριτική σκέψη γύρω από τις αντιφάσεις της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Αντιπαραβάλλει τον κόσμο της αφοσίωσης και της έμπνευσης με εκείνον της εξαπάτησης και του κέρδους, για να φωτίσει τελικά τη βαθύτερη ουσία της τέχνης: τη δύναμή της να ξεπερνά τις αγορές, τα πιστοποιητικά και τα πλαστά τεκμήρια, και να διατηρεί τη μοναδική της ικανότητα να μιλά κατευθείαν στην ανθρώπινη εμπειρία. Μείνετε συντονισμένοι.
Δείτε το τρέιλερ:
Το τρίτο επεισόδιο της «Μέδουσας» επιχειρεί να εξετάσει τρεις διαστάσεις αυτού του φαινομένου: την καλλιτεχνική πράξη ως πηγή νοήματος, τα κυκλώματα της παραχάραξης και διακίνησης πλαστών έργων τέχνης στην Ελλάδα και, τελικά, την ίδια την ουσία της τέχνης ως βίωμα και αξία. Η αφετηρία ήταν η διαπίστωση ότι η τέχνη, ενώ προβάλλεται ως ανώτερη μορφή πνευματικής καλλιέργειας, συχνά περιβάλλεται από σκοτεινές πρακτικές που υπονομεύουν την αυθεντικότητά της.
Το νέο επεισόδιο της «Μέδουσας» επιχειρεί να λειτουργήσει περισσότερο ως μια πρόσκληση για κριτική σκέψη γύρω από τις αντιφάσεις της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Αντιπαραβάλλει τον κόσμο της αφοσίωσης και της έμπνευσης με εκείνον της εξαπάτησης και του κέρδους, για να φωτίσει τελικά τη βαθύτερη ουσία της τέχνης: τη δύναμή της να ξεπερνά τις αγορές, τα πιστοποιητικά και τα πλαστά τεκμήρια, και να διατηρεί τη μοναδική της ικανότητα να μιλά κατευθείαν στην ανθρώπινη εμπειρία. Μείνετε συντονισμένοι.
Δείτε το τρέιλερ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα