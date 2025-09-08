Έκανε κόντρα με άλλο ΙΧ ο 20χρονος που συνελήφθη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη - Δείτε βίντεο
Δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο - Χτύπησε και τραυμάτισε αστυνομικό - Συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν
Σκηνές φαρ ουέστ εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή του Περιστερίου όπου ένας 20χρονος, γιος επιχειρηματία, παρέσυρε με το πολυτελές ΙΧ του και τραυμάτισε έναν αστυνομικό και ενώ τον καταδίωκαν αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών αφού δεν σταμάτησε σε σήμα τους για έλεγχο λίγη ώρα νωρίτερα.
Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται το όχημα του 20χρονου να μπαίνει στην οδό Αρκαδίας, από πίσω να ακολουθεί ένας άλλος οδηγός, με τον οποίον έκαναν κόντρες νωρίτερα στον Κηφισό, και σε απόσταση αναπνοής δύο, συμβατικά οχήματα της Αστυνομίας που τους κυνηγούν. Τα οχήματα έχουν αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και 50 μέτρα μετά ο 20χρονος παρασέρνει με το αυτοκίνητό του τον αστυνομικό ο οποίος τον καλεί να σταματήσει.
Δείτε βίντεο:
Αφού πραγματοποιεί έναν επικίνδυνο ελιγμό εκσφενδονίζει τον αστυνομικό στο απέναντι πεζοδρόμιο και εξαφανίζεται την ώρα που οι αστυνομικοί περνούν χειροπέδες στον δεύτερο οδηγό.
Λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά από το Χίλτον, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.
