Έκανε κόντρα με άλλο ΙΧ ο 20χρονος που συνελήφθη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Καταδίωξη Περιστέρι Αστυνομία Απόπειρα ανθρωποκτονίας

Έκανε κόντρα με άλλο ΙΧ ο 20χρονος που συνελήφθη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη - Δείτε βίντεο

Δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο - Χτύπησε και τραυμάτισε αστυνομικό - Συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν

Έκανε κόντρα με άλλο ΙΧ ο 20χρονος που συνελήφθη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη - Δείτε βίντεο
Κώστας Στάμου
13 ΣΧΟΛΙΑ
Σκηνές φαρ ουέστ εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή του Περιστερίου όπου ένας 20χρονος, γιος  επιχειρηματία, παρέσυρε με το πολυτελές ΙΧ του και τραυμάτισε έναν αστυνομικό και ενώ τον καταδίωκαν αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών αφού δεν σταμάτησε σε σήμα τους για έλεγχο λίγη ώρα νωρίτερα.

Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται το όχημα του 20χρονου να μπαίνει στην οδό Αρκαδίας, από πίσω να ακολουθεί ένας άλλος οδηγός, με τον οποίον έκαναν κόντρες νωρίτερα στον Κηφισό, και σε απόσταση αναπνοής δύο, συμβατικά οχήματα της Αστυνομίας που τους κυνηγούν. Τα οχήματα έχουν αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και 50 μέτρα μετά ο 20χρονος παρασέρνει με το αυτοκίνητό του τον αστυνομικό ο οποίος τον καλεί να σταματήσει. 

Δείτε βίντεο:

Αφού πραγματοποιεί έναν επικίνδυνο ελιγμό εκσφενδονίζει τον αστυνομικό στο απέναντι πεζοδρόμιο και εξαφανίζεται την ώρα που οι αστυνομικοί περνούν χειροπέδες στον δεύτερο οδηγό.

Λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά από το Χίλτον, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη o ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Ετοιμαζόταν να πουλήσει 17 εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα για €200.000

Η μαφία και ο ηγούμενος που ξεπούλησαν και τον «Ζορμπά» - Ναρκωτικά, όπλα, ροζ βίντεο, εκβιασμοί και «άγια ρουσφέτια»

Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας 23χρονης Ουκρανής από 35χρονο σε τρένο στη Σάρλοτ - Ο δράστης έφυγε ατάραχος
Κώστας Στάμου
13 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης