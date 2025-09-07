Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Επεισόδιο με πυροβολισμό έξω από μαγαζί στον Εύοσμο - Άρπαξαν με χρήση βίας ένα άτομο
Επεισόδιο με πυροβολισμό έξω από μαγαζί στον Εύοσμο - Άρπαξαν με χρήση βίας ένα άτομο
Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών
Επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από μαγαζί στον Εύοσμο, στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Άγνωστοι δράστες οι οποίοι επέβαιναν σε διαφορετικά αυτοκίνητα βρέθηκαν έξω από μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος και ο ένας εξ’ αυτών πυροβόλησε στην πόρτα του μαγαζιού για εκφοβισμό, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Στη συνέχεια, οι δράστες έβγαλαν με τη βία έναν 20χρονο από το εσωτερικό του καταστήματος και τον έβαλαν σε ένα όχημα.
Ο νεαρός, στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι γνωστός στις Αρχές.
Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.
Άγνωστοι δράστες οι οποίοι επέβαιναν σε διαφορετικά αυτοκίνητα βρέθηκαν έξω από μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος και ο ένας εξ’ αυτών πυροβόλησε στην πόρτα του μαγαζιού για εκφοβισμό, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Στη συνέχεια, οι δράστες έβγαλαν με τη βία έναν 20χρονο από το εσωτερικό του καταστήματος και τον έβαλαν σε ένα όχημα.
Ο νεαρός, στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι γνωστός στις Αρχές.
Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Εκλογές το 2027 με τον ίδιο εκλογικό νόμο και στόχο 3η θητεία, ασόβαρα τα σενάρια για αλλαγή του εν κινήσει
Αυτά είναι τα νησιά στα οποία θα μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ - Δείτε πίνακα
Ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Η διάρκειας 2,5 ωρών συνέντευξη Τύπου, οι 44 ερωτήσεις και όλες οι απαντήσεις του πρωθυπουργού
Ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Εκλογές το 2027 με τον ίδιο εκλογικό νόμο και στόχο 3η θητεία, ασόβαρα τα σενάρια για αλλαγή του εν κινήσει
Αυτά είναι τα νησιά στα οποία θα μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ - Δείτε πίνακα
Ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Η διάρκειας 2,5 ωρών συνέντευξη Τύπου, οι 44 ερωτήσεις και όλες οι απαντήσεις του πρωθυπουργού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα