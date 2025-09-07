Επεισόδιο με πυροβολισμό έξω από μαγαζί στον Εύοσμο - Άρπαξαν με χρήση βίας ένα άτομο
Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών

Επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από μαγαζί στον Εύοσμο, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Άγνωστοι δράστες οι οποίοι επέβαιναν σε διαφορετικά αυτοκίνητα βρέθηκαν έξω από μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος και ο ένας εξ’ αυτών πυροβόλησε στην πόρτα του μαγαζιού για εκφοβισμό, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στη συνέχεια, οι δράστες έβγαλαν με τη βία έναν 20χρονο από το εσωτερικό του καταστήματος και τον έβαλαν σε ένα όχημα.

Ο νεαρός, στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι γνωστός στις Αρχές.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

