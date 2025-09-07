Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Λευκόγεια Δράμας
ΕΛΛΑΔΑ
Πυροσβεστική υπηρεσία

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Λευκόγεια Δράμας

Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Λευκόγεια Δράμας
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου από την 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Την επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

