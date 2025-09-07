Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Λευκόγεια Δράμας
Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου από την 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Την επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
