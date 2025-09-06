Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή
Φωτιά Αγία Παρασκευή

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε προληπτικά κάποια άτομα

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Δερβενακίων στην Αγία Παρασκευή.

Επί τόπου επιχειρούν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ωστόσο απομακρύνθηκε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε προληπτικά κάποια άτομα.

