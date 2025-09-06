Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή
Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Δερβενακίων στην Αγία Παρασκευή.
Επί τόπου επιχειρούν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ωστόσο απομακρύνθηκε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε προληπτικά κάποια άτομα.
Κωδικός "αυξήσεις για όλους" με μόνιμες φοροελαφρύνσεις- Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη και η στρατηγική ανάκτησης πρωτοβουλίας
Ο Τσίπρας με «όρους ρεαλισμού»: Χωρίς ανοιχτά σύνορα και... Αριστερά
Στη Χίο η Ελεωνόρα Ζουγανέλη - «Η ομορφιά γεννιέται στη συνύπαρξη και όχι από την ομοιομορφία», έγραψε
