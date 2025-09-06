Ο Τσίπρας με «όρους ρεαλισμού»: Χωρίς ανοιχτά σύνορα και... Αριστερά

Με τη χθεσινή τοποθέτηση του ο πρώην πρωθυπουργός σηματοδοτεί ηχηρά μια προσωποκεντρική διαδρομή του στα κοινά, στο εξής