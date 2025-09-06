Ο Τσίπρας με «όρους ρεαλισμού»: Χωρίς ανοιχτά σύνορα και... Αριστερά
Ο Τσίπρας με «όρους ρεαλισμού»: Χωρίς ανοιχτά σύνορα και... Αριστερά
Με τη χθεσινή τοποθέτηση του ο πρώην πρωθυπουργός σηματοδοτεί ηχηρά μια προσωποκεντρική διαδρομή του στα κοινά, στο εξής
Ως ηχηρό σήμα απογαλακτισμού του από το νωπό πολιτικό του παρελθόν και τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ελήφθη η χθεσινή τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, σηματοδοτώντας ηχηρά μια προσωποκεντρική διαδρομή του στα κοινά, στο εξής.
Υπερασπιζόμενος μεν τα κεκτημένα της «πρώτη φορά Αριστεράς», αλλά χωρίς την παραμικρή αναφορά στις ιδεολογικές του καταβολές, ο Αλέξης Τσίπρας τοποθέτησε τον εαυτό του κάπου ανάμεσα στο παρόν, πολιτικό σκηνικό και την ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία ως «δυσάρεστο» παρατηρητή, αλλά και «χρήσιμο» ταυτόχρονα, καταλαμβάνοντας προσώρας ρόλο «κριτή» στη δημόσια σφαίρα. Η «προσέγγιση του Προμηθέα» που φαίνεται να υιοθετεί, την ίδια ώρα, ο πρώην Πρωθυπουργός περιβάλλεται, κατά τον ίδιο, από την ανάγκη να περιγράψει την τρέχουσα εγχώρια κατάσταση όχι μόνο με όρους «οράματος», αλλά και με «όρους ρεαλισμού». Διάσταση που απέχει παρασάγκας από τη διάθεση ρήξης και ανατροπής, η οποία διέπει παραδοσιακά τα κόμματα της Αριστεράς και τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μέχρι και σήμερα, σε υψηλό ποσοστό.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dckyqktlvkwx)
Η Αριστερά ως αναφορά υπήρξε, άλλωστε, εμφατικά απούσα από την ημίωρη τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού στο Συνέδριο του Economist. Στον αντίποδα, ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε τον επιθετικό προσδιορισμό «ριζοσπαστικές» για μια γκάμα από «μεταρρυθμίσεις», τις οποίες έθεσε ως προτεραιότητα. Και βέβαια, ο ίδιος επιχείρησε να υπερασπιστεί το δημοσιονομικό αποτύπωμα της διακυβέρνησής του, όπως αυτό ανακαλείται σε συνάρτηση με το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων πολιτών στη συλλογική μνήμη, μέσα από πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Εστίασε, δηλαδή, αποκλειστικά ο κ. Τσίπρας στην κατάσταση στην πραγματική οικονομία το 2019 σε σχέση με σήμερα, αποφεύγοντας να αναφερθεί σε εμβληματικές πολιτικές επιλογές και πρωτοβουλίες, όπως και στα φυσικά πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν εκείνη την περίοδο.
Εξάλλου, από το κυβερνητικό σχήμα της «πρώτη φορά Αριστεράς» στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Ι.Βελλίδης βρέθηκαν χθες κομματικά και κοινοβουλευτικά στελέχη, όπως οι: Γιώργος Χουλιαράκης, Δημήτρης Λιάκος, Γιώργος Βασιλειάδης, Κατερίνα Νοτοπούλου και Ευάγγελος Αποστολάκης, πλάι σε τωρινούς (ευρω) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως οι: Συμεών Κεδίκογλου, Χάρης Μαμουλάκης, Βασίλης Κόκκαλης, Χρήστος Γιαννούλης (ως εκπρόσωπος του Σωκράτη Φάμελλου), Νικόλας Φαραντούρης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μίλτος Ζαμπάρας, Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Καραμέρος. Από την Νέα Αριστερά, την εκδήλωση παρακολούθησε ο βουλευτής Οζγκιούρ Φερχάτ, ενώ παρέστησαν ακόμη οι: Παυσανίας Παπαγεωργίου, Άγγελος Τόλκας, Πάνος Λαμπρινίδης (γραμματέας Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ), Μάριος Κάτσης (πρώην βουλευτής) και Νίκος Φωτόπουλος.
Η χθεσινή, ρεαλιστική στροφή του Αλέξη Τσίπρα, η οποία επένδυσε σε ένα πιο Κεντρώο ακροατήριο σε σχέση με τα ειωθότα της ριζοσπαστικής Αριστεράς συνοδεύτηκε και από την κατάλληλη προγραμματική (πέραν της ιδεολογικής) μετατόπιση. Στην κατεύθυνση αυτή, ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια «δημιουργική μεταναστευτική πολιτική», υπογραμμίζοντας σε συνάρτηση και με το μεταναστευτικό, ένα πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού.
Το κράτος, σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα θα πρέπει να δρομολογήσει μια σειρά φορολογικά, ασφαλιστικά και επιχειρηματικά κίνητρα για τους νέους. «Άλλα και με μια δημιουργική μεταναστευτική πολιτική. Όχι ασφαλώς ανοιχτών συνόρων, αλλά ανοιχτής αγοράς εργασίας, ιδιαίτερα σε τομείς που λείπουν τα εργατικά χέρια» όπως εξήγησε ο κ. Τσίπρας, παρουσιάζοντας τους 9 άξονες του για ένα «Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης» σε βάθος πενταετίας.
Αναλυτικά, οι 9 άξονες:
Ισχυρό και δίκαιο κράτος,
Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου,
Υπερασπιζόμενος μεν τα κεκτημένα της «πρώτη φορά Αριστεράς», αλλά χωρίς την παραμικρή αναφορά στις ιδεολογικές του καταβολές, ο Αλέξης Τσίπρας τοποθέτησε τον εαυτό του κάπου ανάμεσα στο παρόν, πολιτικό σκηνικό και την ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία ως «δυσάρεστο» παρατηρητή, αλλά και «χρήσιμο» ταυτόχρονα, καταλαμβάνοντας προσώρας ρόλο «κριτή» στη δημόσια σφαίρα. Η «προσέγγιση του Προμηθέα» που φαίνεται να υιοθετεί, την ίδια ώρα, ο πρώην Πρωθυπουργός περιβάλλεται, κατά τον ίδιο, από την ανάγκη να περιγράψει την τρέχουσα εγχώρια κατάσταση όχι μόνο με όρους «οράματος», αλλά και με «όρους ρεαλισμού». Διάσταση που απέχει παρασάγκας από τη διάθεση ρήξης και ανατροπής, η οποία διέπει παραδοσιακά τα κόμματα της Αριστεράς και τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μέχρι και σήμερα, σε υψηλό ποσοστό.
Υπαρκτός... Ρεαλισμός
Η Αριστερά ως αναφορά υπήρξε, άλλωστε, εμφατικά απούσα από την ημίωρη τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού στο Συνέδριο του Economist. Στον αντίποδα, ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε τον επιθετικό προσδιορισμό «ριζοσπαστικές» για μια γκάμα από «μεταρρυθμίσεις», τις οποίες έθεσε ως προτεραιότητα. Και βέβαια, ο ίδιος επιχείρησε να υπερασπιστεί το δημοσιονομικό αποτύπωμα της διακυβέρνησής του, όπως αυτό ανακαλείται σε συνάρτηση με το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων πολιτών στη συλλογική μνήμη, μέσα από πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Εστίασε, δηλαδή, αποκλειστικά ο κ. Τσίπρας στην κατάσταση στην πραγματική οικονομία το 2019 σε σχέση με σήμερα, αποφεύγοντας να αναφερθεί σε εμβληματικές πολιτικές επιλογές και πρωτοβουλίες, όπως και στα φυσικά πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν εκείνη την περίοδο.
Εξάλλου, από το κυβερνητικό σχήμα της «πρώτη φορά Αριστεράς» στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Ι.Βελλίδης βρέθηκαν χθες κομματικά και κοινοβουλευτικά στελέχη, όπως οι: Γιώργος Χουλιαράκης, Δημήτρης Λιάκος, Γιώργος Βασιλειάδης, Κατερίνα Νοτοπούλου και Ευάγγελος Αποστολάκης, πλάι σε τωρινούς (ευρω) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως οι: Συμεών Κεδίκογλου, Χάρης Μαμουλάκης, Βασίλης Κόκκαλης, Χρήστος Γιαννούλης (ως εκπρόσωπος του Σωκράτη Φάμελλου), Νικόλας Φαραντούρης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μίλτος Ζαμπάρας, Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργος Καραμέρος. Από την Νέα Αριστερά, την εκδήλωση παρακολούθησε ο βουλευτής Οζγκιούρ Φερχάτ, ενώ παρέστησαν ακόμη οι: Παυσανίας Παπαγεωργίου, Άγγελος Τόλκας, Πάνος Λαμπρινίδης (γραμματέας Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ), Μάριος Κάτσης (πρώην βουλευτής) και Νίκος Φωτόπουλος.
Μετωπική με Μητσοτάκη
Η χθεσινή, ρεαλιστική στροφή του Αλέξη Τσίπρα, η οποία επένδυσε σε ένα πιο Κεντρώο ακροατήριο σε σχέση με τα ειωθότα της ριζοσπαστικής Αριστεράς συνοδεύτηκε και από την κατάλληλη προγραμματική (πέραν της ιδεολογικής) μετατόπιση. Στην κατεύθυνση αυτή, ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια «δημιουργική μεταναστευτική πολιτική», υπογραμμίζοντας σε συνάρτηση και με το μεταναστευτικό, ένα πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού.
Το κράτος, σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα θα πρέπει να δρομολογήσει μια σειρά φορολογικά, ασφαλιστικά και επιχειρηματικά κίνητρα για τους νέους. «Άλλα και με μια δημιουργική μεταναστευτική πολιτική. Όχι ασφαλώς ανοιχτών συνόρων, αλλά ανοιχτής αγοράς εργασίας, ιδιαίτερα σε τομείς που λείπουν τα εργατικά χέρια» όπως εξήγησε ο κ. Τσίπρας, παρουσιάζοντας τους 9 άξονες του για ένα «Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης» σε βάθος πενταετίας.
Αναλυτικά, οι 9 άξονες:
Ισχυρό και δίκαιο κράτος,
Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου,
Στήριξη της εργασίας,
Ανθεκτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια,
Δημογραφική ανθεκτικότητα,
Μείωση ιδιωτικού χρέους,
τεχνολογική αναβάθμιση και ψηφιακή αυτονομία,
Αναδιανομή και Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης,
Εθνική Ασφάλεια
«Αποστάσεις ασφαλείας» Ταυτόχρονα, η ιδεολογική απόκλιση που φαίνεται να διαφοροποιεί τον «Τσίπρα του 2015 από τον σημερινό πολιτικό άνδρα», όπως εξηγούσαν στελέχη του ευρύτερου χώρου, αντανακλάται ακόμη πιο εμφατικά σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις της σημερινής κυβέρνησης, όπως η αξιολόγηση στο Δημόσιο. Αν και ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατακεραύνωσε την εφαρμογή της αξιολόγησης από το 2023 και εξής στη διαδικασία, ο πρώην Πρωθυπουργός μοιάζει να προκρίνει ως απαραίτητη την «αξιολόγηση δομών και προσώπων και επιβράβευση της προσφοράς των δημόσιων λειτουργών», υπονοώντας το μπόνους.
Στην ίδια λογική, ο Αλέξης Τσίπρας εγκάλεσε στην έναρξη της τοποθέτησής του την κυβέρνηση, υποδεικνύοντας τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη ως φορέα τοξικότητας, δείχνοντας δηλαδή μια διάθεση να απέχει από σκληρές διατυπώσεις, αλλά και έντονες αντιπαραθέσεις, παραδεχόμενος δημόσια πως «δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις». Σε μια πιο μετριοπαθή προσέγγιση, ο κ. Τσίπρας υπεραμύνθηκε ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα, εξαπέλυσε ένα δριμύ κατηγορώ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για «εκτεταμένη διαφθορά» που θίγει τελικά τον τόπο, όπως επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για ψηφοθηρία και εκλογική πελατεία.
Μακριά από κορώνες και πύρινες διατυπώσεις, ο Αλέξης Τσίπρας «φωτογράφισε» με μία μόνο πρόταση και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού προκαλεί απογοήτευση «όταν βλέπουμε τα επιδοτούμενα κομματικά στελέχη να κυκλοφορούν με τις Πόρσε», αρκέστηκε να παρατηρήσει ο πρώην Πρωθυπουργός.
Μοναδική εξαίρεση, ωστόσο, στην οδό της μετριοπάθειας και του ρεαλισμού αποτέλεσε η θέση του πρώην Πρωθυπουργού στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, όπου διαφοροποιήθηκε πλήρως από τη στάση της σημερινής κυβέρνησης σε επίπεδο διμερών και πολυμερών συμμαχιών. Όπως είπε ο κ. Τσίπρας, «η Ελλάδα οφείλει να ανακτήσει την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, που υλοποίησε τη περίοδο 15-19». «Να λειτουργήσει ως ενεργειακός και εμπορικός κόμβος της Ευρώπης με την Ασία και την Αφρική. Και να αναπτύξει τις σχέσεις της πέρα από την περιοχή μας, με την Ινδία, την Κίνα και την Ρωσία». «Με την οποία πρέπει, να αποκαταστήσει τις παραδοσιακά καλές σχέσεις της» υποστήριξε αναφορικά με τις διμερείς σχέσεις με την Μόσχα, λίγες ώρες, όμως, αφότου ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν είχε περιγράψει ως «θεμιτό στόχο» για τη Ρωσία οποιεσδήποτε δυτικές δυνάμεις αναπτυχθούν στην Ουκρανία, ακόμη και αν πρόκειται για ευρωπαϊκές αποστολές.
Ειδήσεις σήμερα:
Top Secret: Η αποτυχημένη αποστολή των Navy Seals στη Βόρεια Κορέα το 2019 - Πήγαν να εγκαταστήσουν συσκευή παρακολούθησης του Κιμ και κατέληξαν να σκοτώσουν αμάχους
Τσίπρας: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές - Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας
Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Ανθεκτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια,
Δημογραφική ανθεκτικότητα,
Μείωση ιδιωτικού χρέους,
τεχνολογική αναβάθμιση και ψηφιακή αυτονομία,
Αναδιανομή και Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης,
Εθνική Ασφάλεια
«Αποστάσεις ασφαλείας» Ταυτόχρονα, η ιδεολογική απόκλιση που φαίνεται να διαφοροποιεί τον «Τσίπρα του 2015 από τον σημερινό πολιτικό άνδρα», όπως εξηγούσαν στελέχη του ευρύτερου χώρου, αντανακλάται ακόμη πιο εμφατικά σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις της σημερινής κυβέρνησης, όπως η αξιολόγηση στο Δημόσιο. Αν και ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατακεραύνωσε την εφαρμογή της αξιολόγησης από το 2023 και εξής στη διαδικασία, ο πρώην Πρωθυπουργός μοιάζει να προκρίνει ως απαραίτητη την «αξιολόγηση δομών και προσώπων και επιβράβευση της προσφοράς των δημόσιων λειτουργών», υπονοώντας το μπόνους.
Βουτιά στην μετριοπάθεια
Στην ίδια λογική, ο Αλέξης Τσίπρας εγκάλεσε στην έναρξη της τοποθέτησής του την κυβέρνηση, υποδεικνύοντας τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη ως φορέα τοξικότητας, δείχνοντας δηλαδή μια διάθεση να απέχει από σκληρές διατυπώσεις, αλλά και έντονες αντιπαραθέσεις, παραδεχόμενος δημόσια πως «δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις». Σε μια πιο μετριοπαθή προσέγγιση, ο κ. Τσίπρας υπεραμύνθηκε ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα, εξαπέλυσε ένα δριμύ κατηγορώ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για «εκτεταμένη διαφθορά» που θίγει τελικά τον τόπο, όπως επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για ψηφοθηρία και εκλογική πελατεία.
Μακριά από κορώνες και πύρινες διατυπώσεις, ο Αλέξης Τσίπρας «φωτογράφισε» με μία μόνο πρόταση και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού προκαλεί απογοήτευση «όταν βλέπουμε τα επιδοτούμενα κομματικά στελέχη να κυκλοφορούν με τις Πόρσε», αρκέστηκε να παρατηρήσει ο πρώην Πρωθυπουργός.
Ανοίγματα και Ουκρανία
Μοναδική εξαίρεση, ωστόσο, στην οδό της μετριοπάθειας και του ρεαλισμού αποτέλεσε η θέση του πρώην Πρωθυπουργού στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, όπου διαφοροποιήθηκε πλήρως από τη στάση της σημερινής κυβέρνησης σε επίπεδο διμερών και πολυμερών συμμαχιών. Όπως είπε ο κ. Τσίπρας, «η Ελλάδα οφείλει να ανακτήσει την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, που υλοποίησε τη περίοδο 15-19». «Να λειτουργήσει ως ενεργειακός και εμπορικός κόμβος της Ευρώπης με την Ασία και την Αφρική. Και να αναπτύξει τις σχέσεις της πέρα από την περιοχή μας, με την Ινδία, την Κίνα και την Ρωσία». «Με την οποία πρέπει, να αποκαταστήσει τις παραδοσιακά καλές σχέσεις της» υποστήριξε αναφορικά με τις διμερείς σχέσεις με την Μόσχα, λίγες ώρες, όμως, αφότου ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν είχε περιγράψει ως «θεμιτό στόχο» για τη Ρωσία οποιεσδήποτε δυτικές δυνάμεις αναπτυχθούν στην Ουκρανία, ακόμη και αν πρόκειται για ευρωπαϊκές αποστολές.
Ειδήσεις σήμερα:
Top Secret: Η αποτυχημένη αποστολή των Navy Seals στη Βόρεια Κορέα το 2019 - Πήγαν να εγκαταστήσουν συσκευή παρακολούθησης του Κιμ και κατέληξαν να σκοτώσουν αμάχους
Τσίπρας: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές - Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας
Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE