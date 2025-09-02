Διαθέσιμη μέσω gov.gr η επέκταση άδειας οδήγησης και η απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας
ΕΛΛΑΔΑ
gov.gr Άδεια οδήγησης

Διαθέσιμη μέσω gov.gr η επέκταση άδειας οδήγησης και η απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Διαθέσιμη μέσω gov.gr η επέκταση άδειας οδήγησης και η απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας
Μέσω του gov.gr οι πολίτες μπορούν πλέον να εκκινούν τη διαδικασία για την επέκταση της άδειας οδήγησης τους καθώς και για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Πρόκειται για μια σημαντική υπηρεσία, που σχεδιάστηκε από τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Η νέα υπηρεσία «Επέκταση άδειας οδήγησης ή/και απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)» είναι διαθέσιμη:

• Είτε μέσω gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Μετακινήσεις».

• Είτε απευθείας από το https://drivers-vehicles.services.gov.gr.

Πιο συγκεκριμένα, η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει είτε από τους ίδιους είτε από τη Σχολή Οδηγών της επιλογής τους, στην οποία μπορούν να παρέχουν εξουσιοδότηση μέσω της εφαρμογής. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων, την έκδοση και πληρωμή των σχετικών παραβόλων, καθώς και τη διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων για όποια κατηγορία είναι απαραίτητο. Στη συνέχεια, οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν Σχολή Οδηγών, να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους και να προγραμματίσουν τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις μέσω της εφαρμογής. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων για όλες τις κατηγορίες που επιλέχθηκαν, η άδεια εκδίδεται αυτόματα και ο πολίτης ενημερώνεται από την εφαρμογή για να την παραλάβει από την Περιφέρεια που είχε δηλώσει κατά την αίτηση.

Η νέα υπηρεσία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και συμβάλλει περαιτέρω στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα των μεταφορών, αφού προστίθεται σε ένα σύνολο περισσότερων από 20 ψηφιακών υπηρεσιών για τη διευκόλυνση των ιδιοκτητών και οδηγών οχημάτων με πρωτοβουλία των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.

Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια

Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εντοπίστηκαν 1.036 ΑΦΜ που πήραν παράνομα 22,6 εκατ. ευρώ - Δεσμεύονται οι περιουσίες τους

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης