Αυστηρή στρατηγική και συλλήψεις για εμπρησμούς αμέλειας από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού

Aπό 1/1 ως και 30/5, έχουν επιβληθεί συνολικά 365 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 320.795,855 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 60 συλλήψεις





Ηστρατηγική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για την τρέχουσα







«Δεν υπάρχει ανοχή στην αμέλεια. Καμία αμελής πράξη χωρίς έλεγχο, καμία υπαιτιότητα χωρίς συνέπειες». Το μήνυμα αυτό εκπέμπουν τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, υπογραμμίζοντας ότι κάθε «αμελής πράξη» που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ερευνάται, τεκμηριώνεται και τιμωρείται σύμφωνα με τον νόμο.



Αύξηση συλλήψεων και ενίσχυση ελέγχων





Ο δείκτης συλλήψεων ανά δικογραφίες παρουσίασε ανοδική πορεία την περίοδο 2015–2025, φθάνοντας το 2025 στο 3,02%. Οι προφυλακίσεις εμπρηστών αυξήθηκαν επίσης, από 2 το 2023 σε 12 το 2024 και παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο το 2025.



Μείωση ενάρξεων πυρκαγιών το 2026

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη μείωση των περιστατικών εμπρησμού, επισημαίνοντας ότι κάθε καλοκαίρι οι πυρκαγιές προκαλούν σημαντική επιχειρησιακή πίεση στον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.



Περιφερειακή κατανομή και εποχικότητα



Το 2025, η Αττική και η Ηλεία συγκέντρωσαν από 21% των προστίμων και συλλήψεων, ενώ ακολούθησαν η Εύβοια, η Αχαΐα, η Κέρκυρα και το Ηράκλειο. Το 2026, η Μαγνησία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό περιστατικών (22%), ακολουθούμενη από τα Δωδεκάνησα και την Αχαΐα (17% έκαστη).



Οι διαφοροποιήσεις αυτές σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες και τη χρονική έναρξη των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Οι έλεγχοι του Πυροσβεστικού Σώματος προσαρμόζονται κάθε φορά στις πραγματικές συνθήκες κινδύνου, με στόχο την έγκαιρη πρόληψη και την αποτροπή αμελών πράξεων.



Συνηθέστερες παραβάσεις

Οι πιο συχνές παραβάσεις σχετίζονται με ανθρώπινες δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές: καύση ξερών χόρτων, χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, αγροτικές εργασίες χωρίς μέτρα πυροπροστασίας και ενέργειες σε υπαίθριους χώρους κατά παράβαση οδηγιών.



Όπως τονίζουν πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, «μια εργασία με τροχό ή μια απρόσεκτη αγροτική δραστηριότητα μπορεί να φαίνονται μικρές παραλείψεις, όμως υπό συνθήκες ξηρασίας και ανέμου μπορούν να εξελιχθούν σε σοβαρό περιστατικό».



37 Ανακριτικά Κλιμάκια και νέα στρατηγική Η ΔΑΕΕ ενισχύει το έργο της με τη δημιουργία 37 Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σε όλη τη χώρα. Τα Κλιμάκια αυτά φέρνουν την ανακριτική γνώση πιο κοντά στον τόπο κάθε συμβάντος, ενισχύοντας την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.



Η νέα στρατηγική της ΔΑΕΕ βασίζεται στην αρχή ότι «Με γνώση αντιμετωπίζουμε το έγκλημα του εμπρησμού». Η γνώση των αιτιών, η ανάλυση των δεδομένων και η αξιοποίηση των ευρημάτων κάθε πυρκαγιάς αποτελούν θεμέλια για την πρόληψη.



Οι αρμόδιες αρχές τονίζουν ότι δεν υπάρχει πλέον καμία ανοχή στην αμέλεια, καθώς η προστασία της ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί συλλογική ευθύνη. Όπως επισημαίνουν, «όποιος παραβιάζει τα μέτρα πυροπροστασίας ή προκαλεί κίνδυνο πυρκαγιάς από αμέλεια θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει τις προβλεπόμενες κυρώσεις».