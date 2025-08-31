Βίντεο από τη στιγμή που ο Τούρκος κρατούμενος κολυμπάει στη θάλασσα με χειροπέδες για να δραπετεύσει
Βίντεο από τη στιγμή που ο Τούρκος κρατούμενος κολυμπάει στη θάλασσα με χειροπέδες για να δραπετεύσει
Υπήρχαν επιβάτες στο πλοίο που τον παρακολουθούσαν, κατέγραφαν βίντεο και φώτιζαν με προβολέα το σημείο
Εξακολουθεί να αναζητείται ο Τούρκος κρατούμενος, ο οποίος, αν και φορούσε χειροπέδες, πήδηξε στη θάλασσα ανοιχτά της Χίου και από τότε παραμένει άφαντος.
Οι δυνάμεις της Αστυνομίας και του Λιμενικού συνεχίζουν τις έρευνες για την πρωτοφανή απόδραση, καθώς ο Τούρκος διακινητής κατάφερε να ξεφύγει από την επιτήρηση τεσσάρων αστυνομικών και να βουτήξει στο νερό, με αποτέλεσμα να χαθούν τα ίχνη του για ώρες.
Σε βίντεο που παρουσίασε ο ΑΝΤ1 από τη στιγμή της πτώσης του στη θάλασσα υπήρχαν επιβάτες στο πλοίο που τον παρακολουθούσαν, κατέγραφαν βίντεο και φώτιζαν με προβολέα το σημείο για να μην τον χάσουν, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον εντοπίσουν στη συνέχεια.
Οι τέσσερις αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τη μεταγωγή του από τη Μυτιλήνη στις φυλακές Κορυδαλλού τελούν υπό κράτηση με εντολή εισαγγελέα. Πρόκειται για τρεις ειδικούς φρουρούς και έναν υπαρχιφύλακα.
Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, σε εξέλιξη βρίσκεται και εσωτερική έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. με καταθέσεις προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ο κρατούμενος κατάφερε να τους διαφύγει.
Σε μια αιφνίδια κίνηση, σηκώθηκε, έτρεξε και αιφνιδίασε τους συνοδούς του, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να τον συγκρατήσουν. Την κρίσιμη στιγμή, πολίτης που βρισκόταν στο πλοίο άνοιξε την πόρτα προς το κατάστρωμα, γεγονός που επέτρεψε στον κρατούμενο να φτάσει ως εκεί και να πέσει στη θάλασσα.
Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε συλληφθεί στις 7 Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος και μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό. Η μεταγωγή του πραγματοποιούνταν ώστε να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής στη Μυτιλήνη.
Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν άμεσα τον πλοίαρχο, ο οποίος σταμάτησε τις μηχανές του πλοίου και ξεκίνησε διαδικασίες αναζήτησης. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν σκάφη του Λιμενικού Σώματος, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του κρατουμένου.
Οι δυνάμεις της Αστυνομίας και του Λιμενικού συνεχίζουν τις έρευνες για την πρωτοφανή απόδραση, καθώς ο Τούρκος διακινητής κατάφερε να ξεφύγει από την επιτήρηση τεσσάρων αστυνομικών και να βουτήξει στο νερό, με αποτέλεσμα να χαθούν τα ίχνη του για ώρες.
Σε βίντεο που παρουσίασε ο ΑΝΤ1 από τη στιγμή της πτώσης του στη θάλασσα υπήρχαν επιβάτες στο πλοίο που τον παρακολουθούσαν, κατέγραφαν βίντεο και φώτιζαν με προβολέα το σημείο για να μην τον χάσουν, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον εντοπίσουν στη συνέχεια.
Οι τέσσερις αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τη μεταγωγή του από τη Μυτιλήνη στις φυλακές Κορυδαλλού τελούν υπό κράτηση με εντολή εισαγγελέα. Πρόκειται για τρεις ειδικούς φρουρούς και έναν υπαρχιφύλακα.
Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, σε εξέλιξη βρίσκεται και εσωτερική έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. με καταθέσεις προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ο κρατούμενος κατάφερε να τους διαφύγει.
Πώς εκτυλίχθηκε το συμβάνΣημειώνεται πως ο κρατούμενος κοιμόταν στο πάτωμα του πλοίου, φρουρούμενος από τέσσερις αστυνομικούς και δεσμευμένος με χειροπέδες.
Σε μια αιφνίδια κίνηση, σηκώθηκε, έτρεξε και αιφνιδίασε τους συνοδούς του, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να τον συγκρατήσουν. Την κρίσιμη στιγμή, πολίτης που βρισκόταν στο πλοίο άνοιξε την πόρτα προς το κατάστρωμα, γεγονός που επέτρεψε στον κρατούμενο να φτάσει ως εκεί και να πέσει στη θάλασσα.
Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε συλληφθεί στις 7 Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος και μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό. Η μεταγωγή του πραγματοποιούνταν ώστε να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής στη Μυτιλήνη.
Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν άμεσα τον πλοίαρχο, ο οποίος σταμάτησε τις μηχανές του πλοίου και ξεκίνησε διαδικασίες αναζήτησης. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν σκάφη του Λιμενικού Σώματος, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του κρατουμένου.
Ειδήσεις σήμερα:
Washington Post: Το σχέδιο Τραμπ για μετατροπή της Γάζας σε θέρετρο και βιομηχανικό κόμβο υπό αμερικανική διοίκηση, με μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων
Eurobasket 2025: Η FIBA «τρελάθηκε» με το τρίποντο του Αντετοκούνμπο και... έδωσε τον τίτλο στην Ελλάδα - Βίντεο
Δύο αδέλφια με πολυτελή ξενοδοχεία και παρελθόν στους εκβιασμούς οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη - Δύο στρατιωτικοί έκαναν οι ίδιοι το εμπόριο κοκαΐνης
Washington Post: Το σχέδιο Τραμπ για μετατροπή της Γάζας σε θέρετρο και βιομηχανικό κόμβο υπό αμερικανική διοίκηση, με μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων
Eurobasket 2025: Η FIBA «τρελάθηκε» με το τρίποντο του Αντετοκούνμπο και... έδωσε τον τίτλο στην Ελλάδα - Βίντεο
Δύο αδέλφια με πολυτελή ξενοδοχεία και παρελθόν στους εκβιασμούς οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη - Δύο στρατιωτικοί έκαναν οι ίδιοι το εμπόριο κοκαΐνης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα