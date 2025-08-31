Υπό κράτηση τέθηκαν 4 αστυνομικοί που τους ξέφυγε ο Τούρκος κρατούμενος όταν βούτηξε με τις χειροπέδες στη θάλασσα
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Σώμα Λιμενικό Χίος Μυτιλήνη Κρατούμενος

Υπό κράτηση τέθηκαν 4 αστυνομικοί που τους ξέφυγε ο Τούρκος κρατούμενος όταν βούτηξε με τις χειροπέδες στη θάλασσα

Μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τον κρατούμενο - Ο άνδρας είχε συλληφθεί στις 7 Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών

Υπό κράτηση τέθηκαν 4 αστυνομικοί που τους ξέφυγε ο Τούρκος κρατούμενος όταν βούτηξε με τις χειροπέδες στη θάλασσα
56 ΣΧΟΛΙΑ
Υπό κράτηση τέθηκαν 4 αστυνομικοί με διαταγή εισαγγελέα, αφού  Τούρκος κρατούμενος που μεταφερόταν από τις φυλακές Κορυδαλλού στη Μυτιλήνη πήδηξε δεσμευμένος με χειροπέδες στη θάλασσα από το επιβατικό πλοίο «ΑΡΙΑΔΝΗ». 

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 3 ειδικούς φρουρούς και ένα υπαρχιφύλακα που βρίσκονταν στο επιβατηγό – oχηματαγωγό πλοίο που  τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε όσο το πλοίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Οινουσσών.


Πώς εκτυλίχθηκε το συμβάν 

Σημειώνεται πως ο κρατούμενος κοιμόταν στο πάτωμα του πλοίου, φρουρούμενος από τέσσερις αστυνομικούς και δεσμευμένος με χειροπέδες.

Σε μια αιφνίδια κίνηση, σηκώθηκε, έτρεξε και αιφνιδίασε τους συνοδούς του, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να τον συγκρατήσουν. Την κρίσιμη στιγμή, πολίτης που βρισκόταν στο πλοίο άνοιξε την πόρτα προς το κατάστρωμα, γεγονός που επέτρεψε στον κρατούμενο να φτάσει ως εκεί και να πέσει στη θάλασσα.

Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε συλληφθεί στις 7 Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος και μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό. Η μεταγωγή του πραγματοποιούνταν ώστε να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής στη Μυτιλήνη.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν άμεσα τον πλοίαρχο, ο οποίος σταμάτησε τις μηχανές του πλοίου και ξεκίνησε διαδικασίες αναζήτησης. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν σκάφη του Λιμενικού Σώματος, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του κρατουμένου.


Ειδήσεις σήμερα:

Ήρωας αστυνομικός έσωσε τη ζωή πολίτη που έχασε τις αισθήσεις του στη Σαντορίνη - Του έκανε ΚΑΡΠΑ επί 20 λεπτά

Η επιστροφή των γυμνιστών: Οδηγός για βουτιές ελευθερίας σε όλη τη χώρα, πού θα βρείτε τις παραλίες

Ιωάννινα: Βίντεο καταγράφει καρέ – καρέ την κατάρρευση της μουσικής σκηνής
56 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης