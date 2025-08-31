Υπό κράτηση τέθηκαν 4 αστυνομικοί που τους ξέφυγε ο Τούρκος κρατούμενος όταν βούτηξε με τις χειροπέδες στη θάλασσα
Υπό κράτηση τέθηκαν 4 αστυνομικοί που τους ξέφυγε ο Τούρκος κρατούμενος όταν βούτηξε με τις χειροπέδες στη θάλασσα
Μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τον κρατούμενο - Ο άνδρας είχε συλληφθεί στις 7 Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών
Υπό κράτηση τέθηκαν 4 αστυνομικοί με διαταγή εισαγγελέα, αφού Τούρκος κρατούμενος που μεταφερόταν από τις φυλακές Κορυδαλλού στη Μυτιλήνη πήδηξε δεσμευμένος με χειροπέδες στη θάλασσα από το επιβατικό πλοίο «ΑΡΙΑΔΝΗ».
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 3 ειδικούς φρουρούς και ένα υπαρχιφύλακα που βρίσκονταν στο επιβατηγό – oχηματαγωγό πλοίο που τα ξημερώματα του Σαββάτου.
Το συμβάν εκτυλίχθηκε όσο το πλοίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Οινουσσών.
Σημειώνεται πως ο κρατούμενος κοιμόταν στο πάτωμα του πλοίου, φρουρούμενος από τέσσερις αστυνομικούς και δεσμευμένος με χειροπέδες.
Σε μια αιφνίδια κίνηση, σηκώθηκε, έτρεξε και αιφνιδίασε τους συνοδούς του, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να τον συγκρατήσουν. Την κρίσιμη στιγμή, πολίτης που βρισκόταν στο πλοίο άνοιξε την πόρτα προς το κατάστρωμα, γεγονός που επέτρεψε στον κρατούμενο να φτάσει ως εκεί και να πέσει στη θάλασσα.
Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε συλληφθεί στις 7 Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος και μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό. Η μεταγωγή του πραγματοποιούνταν ώστε να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής στη Μυτιλήνη.
Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν άμεσα τον πλοίαρχο, ο οποίος σταμάτησε τις μηχανές του πλοίου και ξεκίνησε διαδικασίες αναζήτησης. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν σκάφη του Λιμενικού Σώματος, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του κρατουμένου.
