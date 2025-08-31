Κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων του καλοκαιριού - Περισσότερες από 33.000 οι αφίξεις στα λιμάνια της Αττικής, δείτε βίντεο

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Έχουν προγραμματιστεί 27 δρομολόγια επιστροφών από τον Πειραιά - Χιλιάδες αναμένεται να αναχωρήσουν για λιμάνια του Αργοσαρωνικού
Ο Αύγουστος έφτασε στο τέλος του και αυτό το Σαββατοκύριακο η επιστροφή των εκδρομέων κορυφώνεται.
Μόνο για σήμερα, Κυριακή, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 33.000 επιβάτες θα φτάσουν στην Αθήνα, ενώ δεκάδες χιλιάδες ακόμη αναμένεται να αναχωρήσουν για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, επικαλούμενη στοιχεία από τις Αρχές του Λιμανιού, έχουν προγραμματιστεί 27 δρομολόγια επιστροφών από τον Πειραιά, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα τόσο στο λιμάνι όσο και στους οδικούς άξονες που οδηγούν σε αυτό. Οι επιβάτες καλούνται να φτάνουν νωρίτερα για την επιβίβασή τους, ώστε να αποφευχθεί ταλαιπωρία.
Η τελευταία μέρα του Αυγούστου σηματοδοτεί για πολλούς το τέλος των διακοπών και την επιστροφή στην κανονικότητα, με εικόνες στο λιμάνι να δείχνουν πλήθη ταξιδιωτών να αποβιβάζονται με τις αποσκευές τους, ενώ άλλοι, εκμεταλλευόμενοι τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού, επιβιβάζονται στα πλοία για σύντομες αποδράσεις.
