Πυρκαγιές στη ναυτιλία: Συναγερμός για την αύξηση περιστατικών σε Ro-Ro και containerships

Οι πυρκαγιές σε πλοία τύπου roll-on/roll-off αυξήθηκαν από 11 το 2023 σε 16 το 2024.Το 2025, μέχρι στιγμής, έχουν σημειωθεί τουλάχιστον τρία σοβαρά περιστατικά σε μεγάλα Ro-Ro, με χαρακτηριστικότερο το Morning Midas τον Ιούνιο, που μετέφερε 3.000 οχήματα —εκ των οποίων 800 ηλεκτρικά— και τυλίχθηκε στις φλόγες εν πλω.Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι μπαταρίες ιόντων λιθίου και τα μη δηλωμένα επικίνδυνα φορτία παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες κινδύνου, απαιτώντας αυστηρότερα μέτρα πρόληψης και καλύτερη διαχείριση φορτίων.Η ασφάλεια στα πλοία απαιτεί ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό και ρυμουλκά πυρόσβεσηςΜιλώντας στο συνέδριο για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στις ελληνικές θάλασσες, που διοργάνωσε η Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών - Ναυαγοσωστικών - Αντιρρυπαντικών Πλοίων και Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων τον Ιούνιο του 2025, ο Johan Luijks, διεθνώς αναγνωρισμένος εμπειρογνώμονας στη διάσωση θαλάσσιων πυρκαγιών, τόνισε ότι η αποτελεσματική διαχείριση φωτιών στο κατάστρωμα εξαρτάται πρωτίστως από το ανθρώπινο δυναμικό και τον διαθέσιμο εξοπλισμό.Όπως τόνισε, σε περιστατικά στη θάλασσα είναι δύσκολη η μεταφορά εξειδικευμένου εξοπλισμού από την ξηρά, ενώ παλαιότερα οι προκλήσεις αφορούσαν επικίνδυνα φορτία, όπως το υποχλωριώδες ασβέστιο.Σήμερα, τα μεγαλύτερα προβλήματα προέρχονται από ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, καθώς και από μπαταρίες ιόντων λιθίου, που έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρά περιστατικά διεθνώς.Ο ίδιος ανέφερε ότι, παρά τις τεχνολογικές ιδέες, όπως οι ιπτάμενες συσκευές πυρόσβεσης για την προστασία πληρωμάτων, η παραδοσιακή λύση παραμένει η πλέον αξιόπιστη: λιμενικά ρυμουλκά εξοπλισμένα με δυνατότητες πυρόσβεσης και καλά εκπαιδευμένα πληρώματα. «Μπορεί να είναι ο παλαιομοδίτικος τρόπος, αλλά θα μπορούσε να αποδειχθεί πραγματικό όφελος», τόνισε χαρακτηριστικά.Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε πλοία μεταφοράς οχημάτωνΤο Φόρουμ για την Ασφάλεια των Μεταφορέων Οχημάτων (VCSF) μια διεθνής, μη κερδοσκοπική πλατφόρμα που φέρνει σε συνεργασία πλοιοκτήτες, διαχειριστές, νηογνώμονες, ασφαλιστές και ειδικούς, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία μεταφοράς οχημάτων, παρουσίασε κατευθυντήριες γραμμές υψηλού επιπέδου για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε πλοία τύπου PCC, PCTC, Ro-Ro και Ro-Pax, με στόχο τη μείωση των κινδύνων για τα πληρώματα, τους επιβάτες, το περιβάλλον και τα ίδια τα πλοία.Οι οδηγίες αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις που παρουσιάζουν οι φωτιές τόσο σε οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και σε ηλεκτρικά ή υβριδικά οχήματα με μπαταρίες ιόντων λιθίου, υπογραμμίζοντας ότι, σε περίπτωση θερμικής εκτροπής, η κατάσβεση είναι δυσκολότερη.Κεντρικό σημείο αποτελεί η έγκαιρη χρήση των σταθερών συστημάτων πυρόσβεσης (FFS), με τον χρόνο απόκρισης να θεωρείται κρίσιμος.Εφόσον η φωτιά δεν τεθεί υπό έλεγχο εντός 10-15 λεπτών, οι οδηγίες προτείνουν την άμεση ενεργοποίηση των FFS, με σαφείς πολιτικές που δίνουν την εξουσία στον πλοίαρχο να δράσει.Προτείνεται η συχνή εκπαίδευση των πληρωμάτων με ρεαλιστικά σενάρια, η ανάπτυξη σχεδίων αντίδρασης για πυρκαγιές στο λιμάνι και η στενή συνεργασία με τις τοπικές πυροσβεστικές αρχές.Στόχος είναι η μείωση του χρόνου αντίδρασης και η αποτελεσματικότερη διαχείριση περιστατικών που μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια και την επιχειρησιακή συνέχεια.