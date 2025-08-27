Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Χειροπέδες σε Αλβανό καταζητούμενο της Interpol στην Καλλιθέα - Εμπλέκεται σε απόπειρα ανθρωποκτονίας
Χειροπέδες σε Αλβανό καταζητούμενο της Interpol στην Καλλιθέα - Εμπλέκεται σε απόπειρα ανθρωποκτονίας
Ο άνδρας φέρεται να εμπλέκεται σε αιματηρό περιστατικό που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2021 σε χωριό της περιοχής Βερατίου
Το βράδυ της 25ης Αυγούστου στην Καλλιθέα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 35χρονου Αλβανού υπηκόου, ο οποίος ήταν καταζητούμενος από την Interpol Τιράνων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη κατοχή όπλων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του himara.gr, ο άνδρας φέρεται να εμπλέκεται σε αιματηρό περιστατικό που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2021 σε χωριό της περιοχής Βερατίου, όταν ένας κάτοικος που είχε επιστρέψει από την Αγγλία στην Αλβανία δέχθηκε πυροβολισμούς και τραυματίστηκε σοβαρά.
Η επιχείρηση της σύλληψης οργανώθηκε από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. της ΕΛ.ΑΣ., ενώ οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τις αλβανικές υπηρεσίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του himara.gr, ο άνδρας φέρεται να εμπλέκεται σε αιματηρό περιστατικό που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2021 σε χωριό της περιοχής Βερατίου, όταν ένας κάτοικος που είχε επιστρέψει από την Αγγλία στην Αλβανία δέχθηκε πυροβολισμούς και τραυματίστηκε σοβαρά.
Η επιχείρηση της σύλληψης οργανώθηκε από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. της ΕΛ.ΑΣ., ενώ οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τις αλβανικές υπηρεσίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα