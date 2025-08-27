Χειροπέδες σε Αλβανό καταζητούμενο της Interpol στην Καλλιθέα - Εμπλέκεται σε απόπειρα ανθρωποκτονίας
ΕΛΛΑΔΑ
Αλβανία Interpol Καλλιθέα Σύλληψη

Χειροπέδες σε Αλβανό καταζητούμενο της Interpol στην Καλλιθέα - Εμπλέκεται σε απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο άνδρας φέρεται να εμπλέκεται σε αιματηρό περιστατικό που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2021 σε χωριό της περιοχής Βερατίου

Χειροπέδες σε Αλβανό καταζητούμενο της Interpol στην Καλλιθέα - Εμπλέκεται σε απόπειρα ανθρωποκτονίας
5 ΣΧΟΛΙΑ
Το βράδυ της 25ης Αυγούστου στην Καλλιθέα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 35χρονου Αλβανού υπηκόου, ο οποίος ήταν καταζητούμενος από την Interpol Τιράνων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη κατοχή όπλων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του himara.gr, ο άνδρας φέρεται να εμπλέκεται σε αιματηρό περιστατικό που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2021 σε χωριό της περιοχής Βερατίου, όταν ένας κάτοικος που είχε επιστρέψει από την Αγγλία στην Αλβανία δέχθηκε πυροβολισμούς και τραυματίστηκε σοβαρά.

Η επιχείρηση της σύλληψης οργανώθηκε από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. της ΕΛ.ΑΣ., ενώ οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τις αλβανικές υπηρεσίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

5 ΣΧΟΛΙΑ

