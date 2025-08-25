Κεφαλογιάννης: Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών σε Ισπανία και Πορτογαλία
«Στην Πορτογαλία επιχειρούν ήδη δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415 και στην Ισπανία επιχειρούν 20 δασοκομάντος των ΕΜΟΔΕ» έγραψε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας
Στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών που κατακαίνε την Ισπανία και την Πορτογαλία συνδράμουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
«Η Ελλάδα, στο πλαίσιο του πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης προς τις πληγείσες χώρες, συνδράμει ενεργά στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM)», έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.
Όπως έγραψε ο υπουργός, «Στην Πορτογαλία επιχειρούν ήδη δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415, ενισχύοντας τις εναέριες επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Παράλληλα, στην Ισπανία επιχειρούν 20 Δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ)».
Και συνεχίζει: «Τόσο τα Canadair όσο και η ομάδα της ΕΜΟΔΕ θα παραμείνουν στις περιοχές αυτές έως τις 28 Αυγούστου, συνεχίζοντας να ενισχύουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Η μάχη με την κλιματική κρίση δεν έχει σύνορα. Στηριζόμαστε στις αρχές της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της ενότητας, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος».
Η Ελλάδα, στο πλαίσιο του πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης προς τις πληγείσες χώρες, συνδράμει ενεργά στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).— GiannisKefalogiannis (@gkefalogiannis) August 25, 2025
🇵🇹… pic.twitter.com/csGfVjqJ9Y
