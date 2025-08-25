Έρευνα της Κυπριακής Αστυνομίας για πανό φιλάθλων που χαρακτήριζε τον Φειδία «ντροπή της Κύπρου»
Έρευνα της Κυπριακής Αστυνομίας για πανό φιλάθλων που χαρακτήριζε τον Φειδία «ντροπή της Κύπρου»
Αντιδράσεις μετά από podcast του ευρωβουλευτή με Κύπριο δημοσιογράφο, ο οποίος υποστήριξε ότι πιθανότατα ο Γρηγόρης Αυξεντίου αυτοκτόνησε πριν τον κάψουν οι Βρετανοί
Δεν περνάει σχεδόν ημέρα που ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου να μην απασχολεί την κυπριακή επικαιρότητα. Σχεδόν όλες τις φορές για τους λάθος λόγους.
Τι τελευταίες ημέρες ανάγκασε ακόμα και τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, να παρέμβει με μια ανάρτηση του στα social media, υπενθυμίζοντας το μεγαλείο της θυσίας του ήρωα της ΕΟΚΑ, Γρηγόρη Αυξεντίου, τον οποίο έκαψαν ζωντανό οι Βρετανοί το 1957.
Αφορμή ένα podcast του Φειδία Παναγιώτου με τον Κύπριο δημοσιογράφο Μιχάλη Μιχαήλ, ο οποίος υποστήριξε ότι πιθανότατα ο Αυξεντίου αυτοκτόνησε πριν τον κάψουν ή πυροβολήθηκε στο κεφάλι από συναγωνιστή του.
Οι απόψεις αυτές προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα την Πρόεδρο της Βουλής και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς θεωρήθηκε ότι γίνεται προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία και να υποβαθμιστεί η σημασία της θυσίας του Αυξεντίου αλλά και του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Η υπόθεση προκάλεσε και κομματική αντιπαράθεση με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να αφήνει αιχμές για το ΑΚΕΛ, καθώς ο δημοσιογράφος Μιχάλης Μιχαήλ είναι στέλεχος του κόμματος της αριστεράς και εργάζεται στα κομματικά ΜΜΕ του ΑΚΕΛ.
Το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ με χθεσινή ανακοίνωση κάλεσε τον Φειδία Παναγιώτου να παραιτηθεί προσφέροντας με αυτό τον τρόπο υπηρεσία στην πατρίδα.
Χθες στον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Freedom 24 Krasava ΕΝΥ – ΑΠΟΕΛ, στο στάδιο «Αμμόχωστος» στη Λάρνακα, οπαδοί του ΑΠΟΕΛ σήκωσαν πανό το οποίο έγραφε: «Τουρκόσπορε Φειδία, της Κύπρου η ντροπή».
Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση «που αφορά αδίκημα χρήσης ρατσιστικών ή υβριστικών συνθημάτων ή συμβόλων».
"Ο Αυξεντίου δεν αυτοκτόνησε" - Μιχάλης Μιχαήλ pic.twitter.com/EWSEqWNpFe— Fidias Cyprus (@FidiasCyprus) August 23, 2025
