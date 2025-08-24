Σκιάθος: Προσάραξη ιστιοφόρου με πέντε επιβαίνοντες
Σκιάθος: Προσάραξη ιστιοφόρου με πέντε επιβαίνοντες
Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος
Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό, για την προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους, με σημαία Νέας Ζηλανδίας, που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Καναπίτσας, νότια της Σκιάθου.
Στο σκάφος επέβαιναν πέντε αλλοδαποί. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ενώ όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ.
Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ αναμένεται η συνδρομή ιδιωτικού σκάφους με δύτη για τον έλεγχο και την αποκόλληση του ιστιοφόρου.
