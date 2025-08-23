Οι Έλληνες δασοκομάντος στη μάχη με τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ισπανία - Δείτε φωτογραφίες
Πυροσβέστες Ισπανία Φωτιά

Η Ελλάδα έστειλε 20 έμπειρα στελέχη της ΕΜΟΔΕ με μεταγωγικό αεροσκάφος C-27

Στην πρώτη γραμμή του πύρινου μετώπου στην Ισπανία βρίσκονται από τα ξημερώματα του Σαββάτου (23/8) οι Έλληνες δασοκομάντος της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), που ενισχύουν τις προσπάθειες κατάσβεσης στην περιοχή Genestoso, Asturias.

Πιο συγκεκριμένα, η αποστολή των 20 έμπειρων στελεχών έφτασε χθες με μεταγωγικό αεροσκάφος C-27 μετά από αίτημα των ισπανικών αρχών προς τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, το οποίο έκανε δεκτό η Ελλάδα.

Οι Έλληνες δασοκομάντος, με εξειδικευμένη εκπαίδευση σε επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης υπό δύσκολες συνθήκες, επιχειρούν πλέον δίπλα στους Ισπανούς συναδέλφους τους στις μεγάλες πυρκαγιές που κατακαίνε τον ευρωπαϊκό νότο.

Δείτε φωτογραφίες:

Οι Έλληνες δασοκομάντος επιχειρούν πλέον δίπλα στους Ισπανούς συναδέλφους τους στις μεγάλες πυρκαγιές

Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Ισπανίας προς τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας

H αποστολή των 20 έμπειρων στελεχών έφτασε χθες με μεταγωγικό αεροσκάφος C-27

