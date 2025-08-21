Δασοκομάντος και δύο Canadair στέλνει η Ελλάδα σε Ισπανία - Πορτογαλία για να συνδράμουν στην κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών
Δασοκομάντος και δύο Canadair στέλνει η Ελλάδα σε Ισπανία - Πορτογαλία για να συνδράμουν στην κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών

Μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Δασοκομάντος και δύο Canadair στέλνει η Ελλάδα σε Ισπανία - Πορτογαλία για να συνδράμουν στην κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών
Με εναέριες και επίγειες δυνάμεις συνδράμει η Ελλάδα την Ισπανία και την Πορτογαλία στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται στις δύο χώρες.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιτικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η χώρα μας, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), διαθέτει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair CL-415, προκειμένου να μεταβούν άμεσα στην Πορτογαλία και να ενισχύσουν τις εναέριες επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

Παράλληλα, η Ελλάδα έχει προσφέρει μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος (GFFF), αποτελούμενη από 20 δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), με προορισμό την Ισπανία η οποία και έγινε αποδεκτή από τις ισπανικές Αρχές.

