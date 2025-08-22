bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος που δολοφόνησε την 47χρονη
Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος που δολοφόνησε την 47χρονη
Ο δράστης είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία
Στον ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα λίγο μετά τις 12:00 ο 28χρονος που δολοφόνησε την 47χρονη γυναίκα στο Χαλάνδρι, λίγες ημέρες αφότου ο δράστης είχε λάβει προθεσμία.
Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
Ο θύτης υποστήριξε ότι δεν είχε ερωτική σχέση με το θύμα και ήταν κυνικός κατά την ομολογία του στους αστυνομικούς λέγοντας πως σκότωσε το θύμα επειδή τον είχε «διαβάλει σε όλους» και «τρελαινόταν».
«Έξι μήνες δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια. Με είχε διαβάλει σε όλους τους γνωστούς ακόμα και στον παπά στο συσσίτιο», είπε ο δράστης μετά τη σύλληψή του. Ισχυρίστηκε πως δεν μιλήσει με την 47χρονη περίπου έξι μήνες: «είχα να της μιλήσω κάνα εξάμηνο. Δεν της μιλούσα». «Τρελαινόμουν που δεν μου μίλαγε κάνεις. Και πήγα σήμερα να την σκοτώσω», είπε ο 28χρονος.
Ειδήσεις σήμερα:
Άγριο έγκλημα στον Βόλο: Άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή
Το Top 5 των τουριστών στην Ελλάδα - Ποιες εθνικότητες ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα, ρεκόρ στις πτήσεις από ΗΠΑ
Η εξωπραγματική μηνιαία «σύνταξη» και η έπαυλη στη Μαδρίτη - Τι λέει το προγαμιαίο συμβόλαιο που υπέγραψαν Ρονάλντο και Τζορτζίνα
Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
Ο θύτης υποστήριξε ότι δεν είχε ερωτική σχέση με το θύμα και ήταν κυνικός κατά την ομολογία του στους αστυνομικούς λέγοντας πως σκότωσε το θύμα επειδή τον είχε «διαβάλει σε όλους» και «τρελαινόταν».
«Έξι μήνες δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια. Με είχε διαβάλει σε όλους τους γνωστούς ακόμα και στον παπά στο συσσίτιο», είπε ο δράστης μετά τη σύλληψή του. Ισχυρίστηκε πως δεν μιλήσει με την 47χρονη περίπου έξι μήνες: «είχα να της μιλήσω κάνα εξάμηνο. Δεν της μιλούσα». «Τρελαινόμουν που δεν μου μίλαγε κάνεις. Και πήγα σήμερα να την σκοτώσω», είπε ο 28χρονος.
Ειδήσεις σήμερα:
Άγριο έγκλημα στον Βόλο: Άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή
Το Top 5 των τουριστών στην Ελλάδα - Ποιες εθνικότητες ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα, ρεκόρ στις πτήσεις από ΗΠΑ
Η εξωπραγματική μηνιαία «σύνταξη» και η έπαυλη στη Μαδρίτη - Τι λέει το προγαμιαίο συμβόλαιο που υπέγραψαν Ρονάλντο και Τζορτζίνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα