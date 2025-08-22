Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος που δολοφόνησε την 47χρονη

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.





Ο θύτης υποστήριξε ότι δεν είχε ερωτική σχέση με το θύμα και ήταν κυνικός κατά την ομολογία του στους αστυνομικούς λέγοντας πως σκότωσε το θύμα επειδή τον είχε «διαβάλει σε όλους» και «τρελαινόταν».

«Έξι μήνες δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια. Με είχε διαβάλει σε όλους τους γνωστούς ακόμα και στον παπά στο συσσίτιο», είπε ο δράστης μετά τη σύλληψή του. Ισχυρίστηκε πως δεν μιλήσει με την 47χρονη περίπου έξι μήνες: «είχα να της μιλήσω κάνα εξάμηνο. Δεν της μιλούσα». «Τρελαινόμουν που δεν μου μίλαγε κάνεις. Και πήγα σήμερα να την σκοτώσω», είπε ο 28χρονος.