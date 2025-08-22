bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Νταλίκα φορτωμένη με άχυρα έπιασε φωτιά στον Ε65 στο ρεύμα προς Λαμία - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Ο οδηγός πρόλαβε να ξεκοτσάρει το φορτίο και να γλυτώσει τον τράκτορα - Δεν υπήρξε τραυματισμός
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (21/8/25) λίγο μετά τις 21:30 στον Ε65 στο ρεύμα προς Λαμία.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, οδηγός φορτηγού με επικαθήμενο όχημα φορτωμένο με άχυρα, το είδε ξαφνικά να λαμπαδιάζει στο 33ο χλμ, 500 μέτρα πριν την έξοδο Ξυνιάδας.
Ο ίδιος πρόλαβε να ξεκοτσάρει το φορτίο και να γλυτώσει τον τράκτορα, ωστόσο το φορτίο παραδόθηκε στις φλόγες. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για να σβήσουν την πυρκαγιά, ενώ πληρώματα του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, διέκοψαν την κυκλοφορία μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση. Δεν υπάρχει τραυματισμός.
Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, μετά από απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, λόγω πυρκαγιάς σε όχημα, για λόγους ασφαλείας, χθες (21-08-2025) και από ώρα 22.30΄ και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, έχει απαγορευτεί προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων επί του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) στο τμήμα από Α/Κ Ανάβρας (Χ.Θ. 61+000) έως Α/Κ Ξυνιάδας (Χ.Θ. 31+500), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Π.Α.Θ.Ε.
Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων με κατεύθυνση προς Π.Α.Θ.Ε. θα διεξάγεται με εκτροπή τους στον Α/Κ Ανάβρας (Χ.Θ. 61+000).
