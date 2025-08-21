Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Επεισόδια στις Βρυξέλλες με οπαδούς της ΑΕΚ και την Αστυνομία: Εγκλωβισμένοι οι φίλοι της Ένωσης στην «Grand Place»
Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να αναμετρηθεί με την Άντερλεχτ στα Play Off του Conference League, με έναν μεγάλο αριθμό φιλάθλων να έχει ταξιδέψει στην πρωτεύουσα του Βελγίου για να παρακολουθήσει την προσπάθεια των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς.
Λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ των Ελλήνων οπαδών και της τοπικής αστυνομίας, με αφορμή τη συγκέντρωση ατόμων της Ένωσης στην κεντρική πλατεία «Grand Place».
Ο κόσμος μαζεύτηκε στο σημείο και άρχισε να φωνάζει συνθήματα, δημιουργώντας ένα ωραίο κλίμα, ωστόσο η αστυνομία απάντησε με χρήση χημικών ενώ υπάρχουν πληροφορίες για ξυλοδαρμό οπαδών της ΑΕΚ που βρίσκονταν εκεί.
Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν απεγκλωβιστεί από το στενό περίπου 50 άτομα και οι διαπραγματεύσεις με στελέχη της Ένωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta υπάρχει πρόθεση και για συλλήψεις. Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, η αστυνομία έχει πολλούς οπαδούς της ΑΕΚ με υψωμένα τα χέρια.
@athletiko.gr
🚨 Η αστυνομία του Βελγίου εγκλώβισε οπαδούς της ΑΕΚ σε στενό και δεν τους επιτρέπει να προσεγγίσουν την κεντρική πλατεία "Grand Place". Οι αστυνομικοί έριξαν χημικά και χτύπησαν φίλους της Ένωσης. 🇧🇪 Αποστολή στο Βέλγιο: Τάσος Καπετανάκος #athletikogr #aekfc♬ πρωτότυπος ήχος - Athletiko
🚨 Ένταση στους δρόμους των Βρυξελλών με την αστυνομία και οπαδούς της ΑΕΚ!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 21, 2025
📍 Αποστολή στις Βρυξέλλες: Δημήτρης Βέργος pic.twitter.com/LRNMmJaNQm
