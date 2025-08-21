Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Παραλίγο έκρηξη στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στα Χανιά - Πέταξαν γεμάτο γκαζάκι στον μπλε κάδο
Ένας εργαζόμενος εντόπισε το γκαζάκι πριν αυτό γίνει επικίνδυνο για όσους βρίσκονταν στο εργοστάσιο
Ένα γεμάτο γκαζάκι πέταξε άγνωστος μέσα στον μπλε κάδο της ανακύκλωσης δημιουργώντας μεγάλο κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος στο εργοστάσιο της ΔΕΔΙΣΑ στην Κρήτη. Το γκαζάκι, εντοπίστηκε στη χειροκίνητη διαλογή, από εργαζόμενο της μονάδας.
«Θέλω να ενημερώσω τους Χανιώτες ότι υπάρχουν άνθρωποι στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που δουλεύουν καθημερινά κάτω απο αντίξοες συνθήκες! Πρίν τοποθετήσουμε τα γκαζάκια στον μπλέ κάδο, ελέγχουμε πρώτα αν είναι άδεια, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος έκρηξης – φωτιάς και να σκοτωθεί κάποιος εργαζόμενος! Ας προσέχουμε λοιπόν πριν θρηνήσουμε θύματα!» ανέφερε στο zarpanews.gr ο εργαζόμενος.
