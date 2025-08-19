Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (19/8/2025): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν
Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (19/8/2025): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν
Στην επόμενη κλήρωση οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (19/8), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι: 6, 11, 14, 22, 28 και 14.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Στην επόμενη κλήρωση οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Ειδήσεις σήμερα:
Μεγάλη κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης - Τι λένε οι ειδικοί, δείτε βίντεο
Βίντεο: Δείτε πώς έγινε το δυστύχημα με το ασθενοφόρο στο Γουδί - Το εμβόλισε βαν που παραβίασε STOP
Διακοπές στον κόλπο του Ναυαρίνου για τον σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν και την οικογένειά του - Δείτε φωτογραφίες
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι: 6, 11, 14, 22, 28 και 14.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Στην επόμενη κλήρωση οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Ειδήσεις σήμερα:
Μεγάλη κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης - Τι λένε οι ειδικοί, δείτε βίντεο
Βίντεο: Δείτε πώς έγινε το δυστύχημα με το ασθενοφόρο στο Γουδί - Το εμβόλισε βαν που παραβίασε STOP
Διακοπές στον κόλπο του Ναυαρίνου για τον σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν και την οικογένειά του - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα