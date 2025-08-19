Διορισμός 993 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
Από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι διορίζονται 993 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού σε περιοχές διορισμού για τις ΣΜΕΑΕ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), σε ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ (Σχολικά Δίκτυα εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης – Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης) και σε ΚΕΔΑΣΥ, εγγεγραμμένοι στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ και Γ2΄ των προκηρύξεων 2ΕΑ/2022 και 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ.

Σημειώνεται ότι για 7 θέσεις διορισμού δεν βρέθηκαν υποψήφιοι. Με τη δημοσίευση περίληψης της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση, στην οποία θα αναφέρεται και η προθεσμία για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Για να δείτε τα ονόματα πατήστε ΕΔΩ

