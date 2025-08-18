Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Μεγάλη φωτιά στο Αμύγδαλο Τυρνάβου - Ορατός στη Λάρισα ο καπνός, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μεγάλη φωτιά στο Αμύγδαλο Τυρνάβου - Ορατός στη Λάρισα ο καπνός, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων - Στο μέτωπο επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 16 οχήματα και οκτώ πεζοπόρα τμήματα
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στη θέση Αμύγδαλο του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας.
Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο -σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες- να υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές.
Στο μέτωπο επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 16 οχήματα και οκτώ πεζοπόρα τμήματα της 10ης ΕΜΟΔΕ. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Από αέρος επιχειρούσαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Ο καπνός από τη φωτιά είναι ορατός στη Λάρισα, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του larissanet.gr:
Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο -σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες- να υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές.
Στο μέτωπο επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 16 οχήματα και οκτώ πεζοπόρα τμήματα της 10ης ΕΜΟΔΕ. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Από αέρος επιχειρούσαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Ο καπνός από τη φωτιά είναι ορατός στη Λάρισα, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του larissanet.gr:
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: Θα συνεργαστούμε και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία, θέλουμε ειρήνη διαρκείας - Δείτε live τις κοινές δηλώσεις με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Κυνικός ο δολοφόνος της 47χρονης στο Χαλάνδρι: Με είχε διαβάλει σε όλους, τρελαινόμουν και πήγα σήμερα να τη σκοτώσω, είπε μετά τη σύλληψή του
H έκρηξη της Εριέττας Κούρκουλου - Λάτση για το Κέντρο Τοκετού: Ένας κομπλεξικός μπορεί να σβήσει την προσπάθεια 100 τίμιων ανθρώπων
Τραμπ: Θα συνεργαστούμε και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία, θέλουμε ειρήνη διαρκείας - Δείτε live τις κοινές δηλώσεις με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Κυνικός ο δολοφόνος της 47χρονης στο Χαλάνδρι: Με είχε διαβάλει σε όλους, τρελαινόμουν και πήγα σήμερα να τη σκοτώσω, είπε μετά τη σύλληψή του
H έκρηξη της Εριέττας Κούρκουλου - Λάτση για το Κέντρο Τοκετού: Ένας κομπλεξικός μπορεί να σβήσει την προσπάθεια 100 τίμιων ανθρώπων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα