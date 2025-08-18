Μεγάλη φωτιά στο Αμύγδαλο Τυρνάβου - Ορατός στη Λάρισα ο καπνός, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μεγάλη φωτιά στο Αμύγδαλο Τυρνάβου - Ορατός στη Λάρισα ο καπνός, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων - Στο μέτωπο επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 16 οχήματα και οκτώ πεζοπόρα τμήματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στη θέση Αμύγδαλο του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας.

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο -σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες- να υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές.

Στο μέτωπο επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 16 οχήματα και οκτώ πεζοπόρα τμήματα της 10ης ΕΜΟΔΕ. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. 

Φωτιά έξω από τον Τύρναβο

Από αέρος επιχειρούσαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. 

Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη σε δύσβατο σημείο στο Δαμάσι – Αποχώρησαν τα εναέρια μέσα

Κλείσιμο
Φωτιά έξω από τον Τύρναβο (2)

Ο καπνός από τη φωτιά είναι ορατός στη Λάρισα, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του larissanet.gr: 

