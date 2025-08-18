Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Χαλκιδική: Βλάβη σε πλοίο με 144 επιβάτες στην Αμμουλιανή - Ακινητοποιήθηκε στο λιμάνι του νησιού
Χαλκιδική: Βλάβη σε πλοίο με 144 επιβάτες στην Αμμουλιανή - Ακινητοποιήθηκε στο λιμάνι του νησιού
Απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα
Ένα επιβατηγό-οχηματογωγό πλοίο με 144 επιβάτες παρουσίασε βλάβη σήμερα στην Αμμουλιανή με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στο λιμάνι του νησιού.
Συγκεκριμένα, η αριστερή μηχανή του επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου «Θεοσκέπαστη» παρουσίασε βλάβη, ενώ βρισκόταν προσδεδεμένο στο λιμάνι της Αμμουλιανής Χαλκιδικής με 144 επιβάτες
Για το συμβάν ενημερώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Ουρανούπολης του Λιμεναρχείου Ιερισσού.
Από τη Λιμενική Αρχή Ουρανούπολης απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί.
Πηγή: thestival.gr
Συγκεκριμένα, η αριστερή μηχανή του επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου «Θεοσκέπαστη» παρουσίασε βλάβη, ενώ βρισκόταν προσδεδεμένο στο λιμάνι της Αμμουλιανής Χαλκιδικής με 144 επιβάτες
Για το συμβάν ενημερώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Ουρανούπολης του Λιμεναρχείου Ιερισσού.
Από τη Λιμενική Αρχή Ουρανούπολης απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί.
Πηγή: thestival.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Εγνατία - Τρεις απανθρακωμένοι και δύο σοβαρά τραυματίες σε σύγκρουση τριών αυτοκινήτων, βίντεο
«Με εξέθεσε στους φίλους μου»: Τι είπε ο 28χρονος για τους λόγους που σκότωσε την 47χρονη στο Χαλάνδρι - Δεν ήταν σύντροφοι
Καλό σημάδι για την ειρήνη αν φορέσει γραβάτα ο Ζελένσκι, είπε στο Axios σύμβουλος του Τραμπ πριν το σημερινό τους ραντεβού
Τραγωδία στην Εγνατία - Τρεις απανθρακωμένοι και δύο σοβαρά τραυματίες σε σύγκρουση τριών αυτοκινήτων, βίντεο
«Με εξέθεσε στους φίλους μου»: Τι είπε ο 28χρονος για τους λόγους που σκότωσε την 47χρονη στο Χαλάνδρι - Δεν ήταν σύντροφοι
Καλό σημάδι για την ειρήνη αν φορέσει γραβάτα ο Ζελένσκι, είπε στο Axios σύμβουλος του Τραμπ πριν το σημερινό τους ραντεβού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα