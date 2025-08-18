Χαλκιδική: Βλάβη σε πλοίο με 144 επιβάτες στην Αμμουλιανή - Ακινητοποιήθηκε στο λιμάνι του νησιού
Χαλκιδική: Βλάβη σε πλοίο με 144 επιβάτες στην Αμμουλιανή - Ακινητοποιήθηκε στο λιμάνι του νησιού

Απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα

2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα επιβατηγό-οχηματογωγό πλοίο με 144 επιβάτες παρουσίασε βλάβη σήμερα στην Αμμουλιανή με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στο λιμάνι του νησιού.

Συγκεκριμένα, η αριστερή μηχανή του επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου «Θεοσκέπαστη» παρουσίασε βλάβη, ενώ βρισκόταν προσδεδεμένο στο λιμάνι της Αμμουλιανής Χαλκιδικής με 144 επιβάτες

Για το συμβάν ενημερώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Ουρανούπολης του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

Από τη Λιμενική Αρχή Ουρανούπολης απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί.

Πηγή: thestival.gr

2 ΣΧΟΛΙΑ

