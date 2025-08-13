ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κατεπείγουσα έρευνα για εμπρησμούς στην Ήπειρο με παρέμβαση του Εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων

Παραγγελία στους εισαγγελείς Πρωτοδικών Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας

Ο Εισαγγελέας Εφετών Ιωαννίνων έδωσε παραγγελία στους εισαγγελείς Πρωτοδικών Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας, σχετικά με περιστατικά εκ προθέσεως εμπρησμών σε δασικές αλλά και μη εκτάσεις.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr, η εντολή αφορά την άμεση συλλογή στοιχείων και την αναζήτηση πιθανών δραστών, καθώς τα πρόσφατα περιστατικά έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν με κατεπείγουσα διαδικασία λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και των κινδύνων για το φυσικό περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών.


