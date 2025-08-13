Η γυναικεία συλλογή «A Mediterranean Story» της Parex φέρνει άνεση και στυλ στις καλοκαιρινές μας αποδράσεις.
Καιρός: Πέφτουν από το απόγευμα οι άνεμοι στη δυτική Ελλάδα - Το μελτέμι θα φυσάει κυρίως στο Αιγαίο
Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό μέχρι την Κυριακή 17 Αυγούστου
«Ανάσα» στην προσπάθεια που καταβάλουν οι πυροσβέστες για να ελέξγουν και τελικά να σβήσουν τις μεγάλες φωτιές που είναι σε εξέλιξη από το απόγευμα της Τρίτης φαίνεται ότι θα προσφέρει η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες.
Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, «από τις απογευματινές ώρες σήμερα θα αρχίσουν να εξασθενούν οι άνεμοι στο Ιόνιο και τις ηπειρωτικές περιοχές. Στη δυτική Ελλάδα θα πέσουν αρκετά και οι άνεμοι δεν θα ενισχυθούν ξανά εκεί, θα έχουμε αρκετά χαμηλότερες εντάσεις ανέμων».
Όπως εξήγησε «το μελτέμι θα κρατήσει αλλά δεν θα έχει την ένταση των προηγούμενων ημερών. Θα περιοριστεί στα 6 με 7 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο και όχι στην ηπειρωτική χώρα» προσθέτοντας ότι θα επηρεάζει Αττική, Εύβοια και Θράκη» φέρνοντας και πτώσης της θερμοκρασίας
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 33 με 35 τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
Την Παρασκευή, ανήμερα Δεκαπενταύγουστου, γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια και το μεσημέρι - απόγευμα
στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στα βορειοανατολικά από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Αττική έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρόΑύριο Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα ορεινά των υπόλοιπων ηπειρωτικών και της Κρήτης.
