ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Μεσσηνία Μήνυμα 112

Επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Μήνυμα 112 για εκκένωση προς Μελιγαλά, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στο χωριό Πετράλωνα Μεσσηνίας. Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και απειλεί τα σπίτια του χωριού, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Μετά τις 15:00 εστάλη μήνυμα 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους του χωριού Πετράλωνα να απομακρυνθούν προς Μελιγαλά.
«Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Μελιγαλά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, με 28 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Φωτιά στη Μεσσηνία (1)

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Φωτιά στη Νεμέα


Φωτιά στη Μεσσηνία

fwtia_messinia_2_2

fwtia_messinia_3


Πηγή βίντεο και φωτογραφιών: Πυρκαγιά Ενημέρωση/facebook

