Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Μήνυμα 112 για εκκένωση προς Μελιγαλά, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στο χωριό Πετράλωνα Μεσσηνίας . Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και απειλεί τα σπίτια του χωριού, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.Μετά τις 15:00 εστάλη μήνυμα 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους του χωριού Πετράλωνα να απομακρυνθούν προς Μελιγαλά.«Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Μελιγαλά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, με 28 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.





Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας και επιχειρούν 92 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 6 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025