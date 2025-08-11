Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Μήνυμα 112 για εκκένωση προς Μελιγαλά, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στο χωριό Πετράλωνα Μεσσηνίας. Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και απειλεί τα σπίτια του χωριού, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Μετά τις 15:00 εστάλη μήνυμα 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους του χωριού Πετράλωνα να απομακρυνθούν προς Μελιγαλά.
«Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Μελιγαλά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, με 28 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Μελιγαλά
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας και επιχειρούν 92 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 6 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
