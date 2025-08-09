Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Περιπέτεια για 60χρονο που τραυματίστηκε μετά από πτώση στο Φαράγγι της Σαμαριάς - Έγινε αεροδιακομιδή του με ελικόπτερο
Τον 60χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων όπου νοσηλεύεται
Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Κρήτης ο τραυματισμός ενός 60χρονου μετά από πτώση στο Φαράγγι της Σαμαριάς το απόγευμα του Σαββάτου.
Στο Φαράγγι βρέθηκαν 10 πυροσβέστες από την 3η ΕΜΑΚ και την 19η ΕΜΟΔΕ καθώς και υπάλληλοι από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Ανώπολης που χρειάστηκαν, τελικά, αρκετές ώρες για να προσεγγίσουν τον τραυματία.
Στη συνέχεια τον μετέφεραν στο πεδίο προσγείωσης ελικοπτέρου, εντός του Φαραγγιού της Σαμαριάς, όπου ελικόπτερο της πυροσβεστικής τον παρέλαβε και τον μετέφερε στην αεροπορική βάση της Σούδας.
Εκεί περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματισμένο 60χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
