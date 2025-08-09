Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στους Άνω Καρυώτες στη Σαμοθράκη
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στους Άνω Καρυώτες στη Σαμοθράκη
Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Άνω Καρυώτες στη Σαμοθράκη.
Λίγο μετά τις 20:00 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Πηγή φωτογραφιών: Πυρκαγιά Ενημέρωση/Facebook
Λίγο μετά τις 20:00 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άνω_Καρυώτες #Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας #Έβρου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καρυώτες Σαμοθράκης. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 Ε/Π και 2 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025
Πηγή φωτογραφιών: Πυρκαγιά Ενημέρωση/Facebook
Ειδήσεις σήμερα:
Η ηρωική πτήση πιλότου Canadair που έκανε νυχτερινή ρίψη νερού στην Κερατέα - Βίντεο και φωτογραφίες
Νεκρός σε τροχαίο στην Εγνατία ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς - Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η σύζυγός του
Ο Ευτύχης Μπλέτσας ζήτησε συγγνώμη για το γκρέμισμα της κολώνας φωτισμού: «Έκανα βλακεία» - Δείτε βίντεο
Η ηρωική πτήση πιλότου Canadair που έκανε νυχτερινή ρίψη νερού στην Κερατέα - Βίντεο και φωτογραφίες
Νεκρός σε τροχαίο στην Εγνατία ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς - Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η σύζυγός του
Ο Ευτύχης Μπλέτσας ζήτησε συγγνώμη για το γκρέμισμα της κολώνας φωτισμού: «Έκανα βλακεία» - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα