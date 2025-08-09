ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος»

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στους Άνω Καρυώτες στη Σαμοθράκη
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στους Άνω Καρυώτες στη Σαμοθράκη

Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Άνω Καρυώτες στη Σαμοθράκη.

Λίγο μετά τις 20:00 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».


Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.


Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.



Πηγή φωτογραφιών: Πυρκαγιά Ενημέρωση/Facebook

