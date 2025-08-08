Κεφαλογιάννης για τη φωτιά στην Κερατέα: Εκφράζω την οδύνη μου για τον χαμό του συμπολίτη μας, η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη
Ο υπουργός απηύθυνε ισχυρή έκκληση στους πολίτες να ακούν και να εφαρμόζουν άμεσα τις οδηγίες των Αρχών, τα μηνύματα του 112 και τις εκκλήσεις των πυροσβεστών για εκκένωση

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, αναφέρθηκε στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Τογάνι Κερατέας, εκφράζοντας την οδύνη του για τον χαμό ηλικιωμένου συμπολίτη μας.

Όπως τόνισε, ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του μόλις λίγα λεπτά μετά την έναρξη της φωτιάς, η οποία εξελίχθηκε με μεγάλη ένταση και ταχύτητα. Ο κ. Κεφαλογιάννης απηύθυνε ισχυρή έκκληση στους πολίτες να ακούν και να εφαρμόζουν άμεσα τις οδηγίες των Αρχών, τα μηνύματα του 112 και τις εκκλήσεις των πυροσβεστών για εκκένωση κατοικιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

Τόνισε, επίσης, ότι η κατάσταση στην περιοχή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μια τεράστια μάχη για την κατάσβεση.



