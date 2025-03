Το Πανεπιστήμιο West London καταθέτει αίτηση για την ίδρυση μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Η «ταυτότητα» του West London University

Η ιστορική διαδρομή του West London University

H συνεργασία στην Ελλάδα

Το West London University (WLU) αξιοποιώντας το νόμο 5094/2024, στον οποίο προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως παραρτημάτων ξένων Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, καταθέτει αίτηση για αδειοδότηση.Υπενθυμίζεται, ότι έχουν ήδη κατατεθεί αιτήσεις από το Sorbonne Paris Nord , το Ανατόλια και το Πανεπιστήμιο του York.Με την προϋπόθεση ότι το WLU λάβει τη σχετική έγκριση, δρομολογείται η λειτουργία τριών σχολών με αντικείμενο τα Ναυτιλιακά, τον Τουρισμό και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, την Πληροφορική και την Τεχνητή Νοημοσύνη.Τα αυστηρά εστιασμένα στην αγορά εργασίας προγράμματα σπουδών, είναι στο DNA του West London University, το οποίο δεν έχει κερδίσει τυχαία τον τίτλο του ‘Πανεπιστημίου της Καριέρας’ (The Career University).Βρίσκεται στην 30η θέση μεταξύ των πανεπιστημίων της Μεγάλης Βρετανίας, σύμφωνα με το «The Guardian University Guide 2025». Στην 1η θέση ανάμεσα στα πανεπιστήμια του Λονδίνου αναφορικά με τη συνολική ικανοποίηση των φοιτητών, όπως αποτυπώνεται σε εθνική έρευνα (The National Student Survey 2024). Έχει, επίσης, αναδειχθεί ‘Καλύτερο Πανεπιστήμιο’ σε σχέση με την εμπειρία των φοιτητών και την ποιότητα της διδασκαλίας στη Μ.Βρετανία, από τους Times (‘Best University for Student Experience and Teaching Quality in the UK’ - The Times, Sunday Times Good University Guide 2024). Σύμφωνα με τον Complete University Guide 2025, είναι το πιο σύγχρονο πανεπιστήμιο στο Λονδίνο ενώ το 80% του ερευνητικού του έργου συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων του κόσμου (4*) ή διεθνώς ‘άριστο’ (3*) στην πιο πρόσφατη έρευνα (Government Research Excellence Framework (REF) assessment).Από την πλευρά του University of West London, επισημαίνεται ότι «τα προγράμματα σπουδών είναι εστιασμένα στον επαγγελματικό στίβο, το επίπεδο διδασκαλίας είναι ιδιαίτερα υψηλό ενώ το φοιτητικό campus έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους φοιτητές».Ένα flashback στη διαδρομή του West London University, οδηγεί στο 1860, όταν ιδρύθηκε ως ‘The Lady Byron School’, το οποίο το 1928 μετονομάστηκε σε ‘Ealing Technical College and School of Art’ ενώ το 1975 εισήλθε στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.Στη διάρκεια των περίπου 150 ετών, που λειτουργεί, το πανεπιστήμιο έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην εκπαιδευτική, πολιτιστική και οικονομική ζωή της ευρύτερης περιοχής.Μέσα στο 2024, το West London University ίδρυσε Σχολή Ιατρικής και Βιοεπιστημών ενώ, επίσης, άρχισε να λειτουργεί στο Λονδίνο το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτιλιακών Σπουδών (Hellenic Institute of Maritime Studies - HIMS) από κοινού με το Business College of Athens (BCA).Στη χώρα μας, το West London University - ή αλλιώς ‘The Career University’ – συνεργάζεται ήδη με το BCA College ενώ οι δύο φορείς δημιούργησαν το 2024 στο Λονδίνο το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτιλιακών Σπουδών (Hellenic Institute of Maritime Studies – HIMS).Στο Ινστιτούτο διδάσκονται εξειδικευμένα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προγράμματα, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες της ναυτιλιακής βιομηχανίας ενώ παρέχονται μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους τομείς των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, των Χρηματοοικονομικών, της Ναυτιλιακής Μηχανικής, των Logistics και της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της Ναυτιλιακής Κυβερνοασφάλειας και του Δικαίου.Επιπλέον, τρέχουν εξειδικευμένα προγράμματα για στελέχη του ναυτιλιακού κλάδου. Παράλληλα, διεξάγεται καινοτόμος έρευνα στον τομέα της ναυτιλίας.