Viral ο μαθητής Γυμνασίου που διακρίθηκε στην Αστροφυσική - «Τα παιδιά χάνουν τον προσανατολισμό τους, ασχολούνται μόνο με likes»

Η εργασία του Βίκτωρα Γιαννικόπουλου, μαθητή της Β’ Γυμνασίου του Pierce College, με τίτλο «Voyager 1 and 2: The Epic Journey in Vast Cosmic Sea», επιλέχθηκε ως η καλύτερη ομιλία στο, με θέμα «Ένα παιδί από τα Βαλκάνια μετράει τ’ άστρα».Ο Βίκτωρας εμπνεύστηκε από τις δύο αποστολές Voyager, επικεφαλής των οποίων ήταν ο νυν Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών και ομότιμος διευθυντής διαστημικών προγραμμάτων της NASA, Δρ.και η εργασία του εστίασε στα μηνύματα του ανθρώπου στα βάθη του διαστήματος και στον τρόπο επιβίωσής μας. Η γεμάτη συναίσθημα, εμπνευσμένη, παρουσίασή του Βίκτωρα χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα συγκινητική.Ο κ. Κριμιζής, ο σημαντικότερος εν ζωή διαστημικός επιστήμονας, επέλεξε προσωπικά τοννα σταθεί δίπλα του και στη συνέντευξη που παραχώρησαν μαζί, σε εκπομπή της ΕΡΤ που προβλήθηκε στις 23Μάλιστα, ένα κομμάτι της συνέντευξης που έδωσε ο μαθητήςστα social media για την ωριμότητα με την οποία μίλησε ο νεαρός, αλλά και για τα όμορφα λόγια του.Συγκεκριμένα, είπε μεταξύ άλλων «Κάποια παιδιά της ηλικίας μου έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους, ασχολούνται πολύ με τα social media και γίνεται η μάχη των likes. Προσπαθούν να βγάλουν την καλύτερη φωτογραφία για να πάρουν τα πιο πολλά like. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να ασχολούνται με κάτι πιο δημιουργικό. Πλέον επηρρεάζονται πολύ από τα social media.Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Το 1600 περίπου όταν ο Νεύτωνας ήταν φοιτητής στην Αγγλία, ξέσπασε μια πανδημία και αναγκάστηκε να κλειστεί στο σπίτι του για δύο χρόνια. Αυτά τα δύο χρόνια ήταν τα πιο παραγωγικά χρόνια για τον ίδιο καθώς ανακάλυψε του νευτώνιους νόμους, το νόμο της βαρύτητας και την διάθλαση του φωτός. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν σόσιαλ μίντια, διαδίκτυο και ηλεκτρικό ρεύμα.Κάποιοι νέοι φαίνεται πως είναι εθισμένοι με αυτές τις πλατφόρμες. Εχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη που αν πέσει σε λάθος χέρια μπορεί να γίνει καταστροφική. Επίσης θεωρώ ότι αυτά τα περιστατικά (ανήλικης παραβατικότητας) τα υπερπροβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης».Το θερινό σχολείο διοργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, τη Βαλκανική και την Ευρωπαϊκή Ένωση Φυσικών, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου 2024 και συμμετείχαν σε αυτό 80 μαθητές και μαθήτριες από όλες τις χώρες των Βαλκανίων.