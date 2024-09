H απόλυτη Level Up εμπειρία από το efood και την Mastercard

Όσο περισσότερο παραγγέλνεις τόσο πιο πολλούς πόντους και κουπόνια κερδίζεις, ενώ μπαίνεις και στην κλήρωση για top δώρα σε κάθε level.



Sponsored content



Για ακόμα μια χρονιά το Level Up with Mastercard είναι στο efood. Χρησιμοποίησε Mastercard, επίλεξε Level Up with Mastercard πριν την αποστολή της παραγγελίας σου, μάζεψε πόντους και κάνε Level Up για να κερδίσεις τα πιο επικά δώρα!



Και όταν μιλάμε για επικά δώρα, τότε μιλάμε για ένα ηλεκτρικό Citroën Ami, ένα ταξίδι στην Κροατία για 2 άτομα, ένα Apple iPad 6th Gen, μια ψησταριά υγραερίου Weber, ένα Apple iPhone 15 και πολλά ακόμα δώρα!



Το μόνο που πρέπει να κάνεις τώρα είναι να αρχίσεις να παραγγέλνεις από το efood με Mastercard. Έτσι μαζεύεις πόντους, ανεβαίνεις level, κερδίζεις κουπόνια efood και μπαίνεις στην κλήρωση για top δώρα σε κάθε επίπεδο.