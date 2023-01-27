ΑΣΕΠ: Ολοκληρώνονται οι αιτήσεις για 148 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας
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ΑΣΕΠ: Ολοκληρώνονται οι αιτήσεις για 148 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

ΑΣΕΠ 10Κ/2022: Τέλος χρόνου για 148 μόνιμους στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

ethnikiamina
Έως σήμερα Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 στις 2 μ.μ. μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ (10Κ2022) που αφορά σε 148 μόνιμες προσλήψεις όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αναλυτικά, οι προσλήψεις αφορούν στις παρακάτω ειδικότητες: 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ/ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ/ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ & ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ/ ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ/Σ ΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Κλείσιμο
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ/ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ/ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ/ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ/ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ/ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΧΡΩΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ
ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΟΠΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ
ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

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