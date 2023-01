Australian Open, Κατσάνοφ - Τσιτσιπάς 1-3: Στον τελικό για τον τίτλο ο Στέφανος!

A sizzling semifinal ends in Greek glory 🇬🇷 @steftsitsipas overcomes a valiant Karen Khachanov to reach his first #AusOpen final. It ends 7-6(2) 6-4 6-7(6) 6-3 👏 #AO2023 pic.twitter.com/jsik2uaovL

Clutch Khachanov clinches the third set! 😵



He was facing two match points but the No. 18 seed drags himself back into contention 💪#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/RNauk0dUff — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2023

It took 5️⃣5️⃣ minutes of twists and turns, breaks of serve, and a tiebreak 😵



But @steftsitsipas seals the first set 7-6(2).



#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/awE8IUQh3H — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2023

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί για 2η φορά σε τελικό Grand Slam αφού ήταν φιναλίστ το 2021 στο Roland Garros.Στη Μελβούρνη τα κατάφερε μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες σε ημιτελικούς (2019, 2021, 2022) και πλέον εκτός από τον τίτλο κυνηγάει και την άνοδο στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγήθηκε με άνεση 2-1 και με μπρέικ έφτασε στο 3-1. Ο Κατσάνοφ είχε διπλό μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ και με την 2η ευκαιρία μείωσε με μπρέικ σε 3-2.Ο Ρώσος ισοφάρισε σε 3-3 με love service game αλλά ο Τσιτσιπάς με μπρέικ προηγήθηκε με 5-3! Ο Έλληνας είχε δύο διπλά σφάλματα στο 9ο γκέιμ και ο αντίπαλος του έφτασε με άνεση σε μπρέικ (5-4).Ισοφάρισε σε 5-5 ο Κατσάνοφ και σε 6-6. Στο τάι μπρέικ ο Τσιτσιπάς έκανε... περίπατο και σε 55' έκλεισε στο 7-6 (2).Στο 2ο σετ ο Τσιτσιπάς έφτασε σε διπλό μπρέικ στο 3ο γκέιμ και ο Κατσάνοφ το έσβησε. Το ίδιο έκανε και με το 3ο και προηγήθηκε με 2-1.Με love service game ο Ρώσος έκανε το 3-2 και με 4-3. Ο Έλληνας είχε διπλό μπρέικ πόιντ στο 9ο γκέιμ και το εκμεταλλεύτηκε. Με μπρέικ προηγήθηκε με 5-4 και έκλεισε το σετ στο 6-4.Όπως και στο 2ο σετ έτσι και στο 3ο ο Τσιτσιπάς έχει 2 μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ και ο Ρώσος τα έσβησε. Με το 3ο όμως έφτασε σε μπρέικ και στο 2-1.Το υπερασπίστηκε με το σερβίς του για το 3-1 και έφτασε στο 4-2. Μείωσε σε 4-3 ο Κατσάνοφ αλλά ο Τσιτσιπάς πήρε το επόμενο γκέιμ για το 5-3.Με μπρέικ ο Ρώσος ισοφάρισε σε 5-5 και το υπερασπίστηκε για το 6-5. Ο Τσιτσιπάς το οδήγησε στο τάι μπρέικ όπου είχε 2 ματς πόιντ (6-4). Ο Ρώσος τα έσβησε και κέρδισε με 7-6 (6)!Ο Τσιτσιπάς είχε τριπλό μπρέικ πόιντ στο ξεκίνημα του 4ου σετ και με την 3η ευκαιρία έφτασε με μπρέικ στο 2-0. Ο Έλληνας το υπερασπίστηκε για το 3-0 και ο Ρώσος μείωσε σε 3-1.Με άνεση έγραψε το 4-1 και το 5-2. Έκλεισε τελικά στο 6-3.Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 66 winners και 34 αβίαστα λάθη και ο Κάρεν Κατσάνοφ είχε 46-32. Ο Έλληνας είχε 18 άσους (έναντι 10) αλλά και 5 διπλά σφάλματα.Τα μπρέικ πόιντ ήταν 3/4 για τον Ρώσο και 5/12 για τον Έλληνα. Οι πόντοι ήταν 145-132 για τον Τσιτσιπά. Ο Έλληνας είχε 84% σε κερδισμένους πόντους στο 1ο σετ και ο αντίπαλος του είχε 66%.