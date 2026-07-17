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Βίντεο: Η διάσωση θαλάσσιας χελώνας από πλήρωμα σκάφους στη Σύρο
Βίντεο: Η διάσωση θαλάσσιας χελώνας από πλήρωμα σκάφους στη Σύρο
Μέλος του πληρώματος βούτηξε για να προσεγγίσει τη χελώνα που στη συνέχεια έβαλαν πάνω στο σκάφος για να κόψουν τα σχοινιά στα οποία ήταν παγιδευμένη
Επιχείρηση διάσωσης μίας θαλάσσιας χελώνας που είχε εγκλωβιστεί, πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Ερμούπολης στη Σύρο.
Το σημείο όπου ήταν παγιδευμένη η χελώνα προσέγγισε το σκάφος «Ελένη» ενώ ένα μέλος του πληρώματος βούτηξε για να την φτάσει, σύμφωνα με το cycladeslive.gr.
Στη συνέχεια επιβαίνοντας έκοψε τον εξοπλισμό στον οποίο είχε παγιδευτεί η χελώνα και την απελευθέρωσε.
Οι θαλάσσιες χελώνες είναι προστατευόμενο είδος και η άμεση κινητοποίηση σε ανάλογα περιστατικά είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία της θαλάσσιας ζωής.
Το σημείο όπου ήταν παγιδευμένη η χελώνα προσέγγισε το σκάφος «Ελένη» ενώ ένα μέλος του πληρώματος βούτηξε για να την φτάσει, σύμφωνα με το cycladeslive.gr.
Στη συνέχεια επιβαίνοντας έκοψε τον εξοπλισμό στον οποίο είχε παγιδευτεί η χελώνα και την απελευθέρωσε.
Οι θαλάσσιες χελώνες είναι προστατευόμενο είδος και η άμεση κινητοποίηση σε ανάλογα περιστατικά είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία της θαλάσσιας ζωής.
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