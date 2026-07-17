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Στο νοσοκομείο τραυματίας μετά από ατύχημα σε γκαράζ στο κέντρο της Αθήνας
Στο νοσοκομείο τραυματίας μετά από ατύχημα σε γκαράζ στο κέντρο της Αθήνας
Το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Σίνα στο Κολωνάκι - Μεταφέρεται στο νοσοκομείο ο άνδρας που εντοπίστηκε
Ατύχημα σε γκαράζ στο κέντρο της Αθήνας σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα, με ένα άτομο να έχει ανασυρθεί τραυματισμένο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Σίνα στο Κολωνάκι σε γκαράζ του κτιρίου της Νομικής Σχολής. Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, το αυτοκίνητο ανετράπη και απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας.
Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με διασώστες και παρέλαβε τον άνδρα που ανασύρθηκε τραυματισμένος προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Για τον απεγκλωβισμό του επιβάτη του αυτοκινήτου επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Σίνα στο Κολωνάκι σε γκαράζ του κτιρίου της Νομικής Σχολής. Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, το αυτοκίνητο ανετράπη και απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας.
Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με διασώστες και παρέλαβε τον άνδρα που ανασύρθηκε τραυματισμένος προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Για τον απεγκλωβισμό του επιβάτη του αυτοκινήτου επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση #απεγκλωβισμού άνδρα από Ε.Ι.Χ αυτοκίνητο, συνεπεία ανατροπής του οχήματος, σε περιοχή του δήμου Αθηναίων. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2026
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