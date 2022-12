Το look της Πρωτοχρονιάς: Από τα κόκκινα εσώρουχα μέχρι το άρωμά σου

Κλείσιμο

Δεν έχεις αποφασίσει ακόμη τι θα φορέσεις στο ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς; Δεν σε αδικούμε. Οι επιλογές είναι πράγματι αμέτρητες, σε μια χρονιά που τα γυναικεία ρούχα δεν φοβούνται τη λάμψη και τα πολυτελή υλικά. Για να σε βοηθήσουμε να πάρεις τις αποφάσεις σου, συγκεντρώσαμε μερικά tips που ελπίζουμε να βρεις χρήσιμα.Πέρα από τα ρούχα (και τα εσώρουχα) το look σου θα πρέπει να συμπληρωθεί από αστραφτερές λεπτομέρειες για να αποκτήσει τη λάμψη που αναλογεί στη βραδιά – ενώ μερικά λαμπερά στοιχεία μπορούν να κάνουν γιορτινό ακόμη και ένα απλό outfit. Πάμε να δούμε τα «κλειδιά» για μια εντυπωσιακή πρωτοχρονιάτικη εμφάνιση.Εντάξει, δεν είναι ακριβώς κομμάτι του look σου, μιας και δεν πρόκειται να φανεί, όμως το «παραδοσιακό» κόκκινο εσώρουχο της Πρωτοχρονιάς, φημολογείται ότι φέρνει τύχη στο νέο έτος. Ακόμη και αν δεν πιστεύεις σε προκαταλήψεις, η συγκεκριμένη είναι αρκετά διασκεδαστική. Και πού ξέρεις; Ίσως το κόκκινο εσώρουχο όντως σε βοηθήσει να είσαι καλότυχη το 2023.Απαραίτητο για να συμπληρώσεις κάθε look, εορταστικό ή μη, το άρωμά σου αποτελεί την «υπογραφή» σου σε κάθε χώρο που μπαίνεις. Ένα βραδινό, θηλυκόθα σε γεμίσει αυτοπεποίθηση και θα σε βοηθήσει να υποδεχτείς τη νέα χρονιά με καλύτερη διάθεση.Βελούδο, σατέν και παγέτες είναι για άλλη μια χρονιά οι πρωταγωνιστές της Πρωτοχρονιάς – ενώ και οι διαφάνειες παραμένουν στα πολύ hot trends (από κάθε άποψη). Αν δεν μπορείς να διαλέξεις το αγαπημένο σου trend, μπορείς και να τα συνδυάσεις: ένα διάφανο κορμάκι, για παράδειγμα, ταιριάζει άψογα με ένα αστραφτερό σακάκι.Όσον αφορά στα χρώματα, μπορείς είτε να ποντάρεις στις σταθερές αξίες του μαύρου, του κόκκινου, του πράσινου, του χρυσού, του ασημένιου και του μωβ, είτε να παίξεις με πιο αναπάντεχες αποχρώσεις. Μια μέση λύση είναι να συνδυάσεις ένα κλασικό παγετέ ασημένιο φόρεμα με ένα έντονο ροζ ή λιλά καλσόν.Κρύσταλλοι και στρας σε παπούτσια, τσάντες και λοιπά αξεσουάρ μπορούν να απογειώσουν ακόμη και το πιο κλασικό total black look. Όμως οι επιλογές σου δεν σταματούν εδώ. Animal print, λαμπερά σατέν και ενδιαφέροντα σχήματα και χρώματα θα συμπληρώσουν ιδανικά το πρώτο outfit της χρονιάς.Το μακιγιάζ σου μπορεί επίσης να γίνει το κλειδί για μια festive εμφάνιση. Από το λαμπερό «ρουμπινί» κόκκινο κραγιόν, μέχρι το έντονο eyeliner ή τις εντυπωσιακές σκιές και highlighter, οι επιλογές είναι πραγματικά αμέτρητες. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις, είναι να διαλέξεις εκείνη που ταιριάζει στο στυλ και τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου.Ο δικός σου… στολισμός είναι εξίσου σημαντικός με εκείνον του σπιτιού σου. Προφανώς, αναφερόμαστε στα κοσμήματα που δεν μπορούν να απουσιάζουν από το τελικό σου look. Μεγάλοι κρίκοι, εντυπωσιακά λαμπερά σκουλαρίκια, κρύσταλλοι και κομψά χρυσά ή ασημένια κοσμήματα θα σε κάνουν να νιώσεις τόσο λαμπερή, όσο και η ομορφότερη νύχτα του χρόνου.