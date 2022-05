Tiger Meet 2022: Ολλανδός πιλότος F-35 δηλώνει εντυπωσιασμένος από την Πολεμική μας Αεροπορία

Κλείσιμο





Με το σύνθημα όλων των Μοιρών που υπάρχουν στις Πολεμικές Αεροπορίες του πλανήτη και χαρακτηρίζονται ως «Τίγρης», το «Hard To Be Humble» διακριτό στην ιστοσελίδα της, ηείναι το μέλος της επονομαζόμενης Association of Tiger Squadrons που θα διαθέτει μαχητικά 5ης Γενιάς F-35. Παρούσα σε καθεστώς παρατηρητή στο φετινό Tiger Meet 2022, η Ολλανδική Αεροπορία, είχε μια πλήρη εικόνα της διοργάνωσης της Ελλάδας, διοργάνωση που χαρακτήρισε «...εξαιρετική σε όλα τα επίπεδα» από δίδυμο των νεαρώνπου παρακολουθούσαν και το Airshow που έγινε την Κυριακή 15 Μαΐου 2022.«Η Ελλάδα μας έχει αφήσει τιςκαι αυτό αφορά και την Πολεμική της Αεροπορία όπως και άλλα στοιχεία σαν την ημέρα των Spotters και του Airshow που είδαμε μαζί με το κοινό που ήρθε», σχολίασε στο ΑΠΕ ΜΠΕ οπου παρακολουθούμε με συνάδελφό του χειριστή τις εκδηλώσεις.Μια από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που προχώρησε σε παραγγελία του stealth F-35, η Ολλανδία έχει ήδη ξεκινήσει την μεταμόρφωση της αφού οι Μοίρες της σταδιακά αποσύρουν από την υπηρεσία τα μαχητικά F-16 που διέθεταν για να περάσουν στηνΗ 313 Μοίρα «Τίγρης» των Ολλανδών που, αρχικά ως Μοίρα εκπαίδευση και μετάβασης χειριστών - Operational Conversion Unit (OCU) - μετά από πολλές αλλαγές πέρασε σε μαχητικά αεροσκάφη το 1972 με NF-5A Freedom Fighter σε ρόλο Μοίρας Εκπαίδευσης της RNAF μέχρι το 1986. Τότε έγινε επιχειρησιακή πάλι με τα Northrop NF-5A και να φτάσει να πετά τοΈπρεπε να φτάσει ο Οκτώβριος του 1990 για να δούνε οι Ολλανδοί χειριστές της 313 το σήμα τους να αλλάζει σε «Tiger» και να γίνουναλλά και να περάσει μετά από πορεία εξέλιξης με πολλές προκλήσεις η Μοίρα στο 2020 και το νέο 5ης Γενιάς κεφάλαιο ιστορίας. Τότε τα F-16 και το προσωπικό της 313 μετακινήθηκε στην 312 και 313 «Τίγρης» ξεκίνησε να ετοιμάζεται για τηνΠως είναι να πετά κανείς με το συγεκριμένο αεροσκάφος; «Εμείς είμαστε μια φουρνιά από χειριστές που δεν έχουν φτάσει στο F-35 Lightning II με προηγούμενη εμπειρία σε άλλα μαχητικά και το F-16.εξηγεί ο νεαρός πιλότος. Ο χαμογελαστός Ολλανδός μάλιστα είναι και "έμπειρος" χειριστής του τύπου στην ΠΑ της χώρας του, συγκριτικά με άλλους. Καθώς έχει ήδη συμπληρώσειστο συγκεκριμένο αεροσκάφος, στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο έμπειρος, όπως και ο συνάδελφος του που έχει έρθει επίσης ως observer στην άσκηση στην Ελλάδα με τιςώρες πτήσεις, από άλλους χειριστές στη χώρα του που μπορεί να έχουν πολύ περισσότερες ώρες πτήσης αλλά αυτές είναι με ταΟ Ολλανδός χειριστής F-35 Lightning II αναφέρει μάλιστα πως η Ολλανδική Πολεμική Αεροπορία παρά την σχετικά πρόσφατη εισαγωγή σε υπηρεσία του τύπου, έχει «ρίξει» το μαχητικό τους χειριστές και το προσωπικό ήδη σε ασκήσεις. «Έχουμε λάβει μέρος στην μεγάληπου λαμβάνει χώρα στις ΗΠΑ και στο πεδίο ασκήσεων Nevada Test and Training Range. Υπάρχει άλλωστε, όπως συμβαίνει με το συγκεκριμένο μαχητικό, αριθμός αεροσκαφών της κάθε χώρας που το έχει αποκτήσει που βρίσκονται μόνιμα στις ΗΠΑ. Έτσι και αεροσκάφη F-35A Lightning II της Royal Netherlands Air Force παραμένουν στις ΗΠΑ και στην Αεροπορική Βάση Luke και πήραν μέρος στην άσκηση αυτή. Την ίδια ώρα είχαμε και τηνπου έλαβε χώρα στη Leeuwarden Air Base στη χώρα μας στα τέλη Μαρτίου όπου επίσης συμμετείχαν δικά μας F-35A», εξήγησε ο Ολλανδός χειριστής.Με έναν σημαντικό αριθμό πτήσεων στοσυγκριτικά με τους συναδέρφους του στην Ολλανδική ΠΑ που πετούσαν με F-16, αν και συγκριτικά εμπειρότερος στον τύπο μέσα στην RNAF, ο νεαρότατος χειριστής όπως και ο συνάδελφος του που βρέθηκαν στην Tiger Meet 2022 στην 116ΠΜ, παραμένει βέβαια...κάτι που μαρτυρά και το προσωνύμιο (σ.σ callsign) του.«Από που βγαίνει τομου; Αυτό ναι, έχει ενδιαφέρον. Είναι μια... παράδοση μας! Το δικό μου όπως και του συναδέλφου μου έχουν ως βάση ταΣυγκεκριμένα το δικό μου callsing προέρχεται από το ολλανδικό Metworst. Θεωρούμαστε βλέπετε ακόμη «νέοι» και έτσι είθισται σε κοινωνικές μας εκδηλώσεις να αναλαμβάνουμε το... ψήσιμο των εδεσμάτων για τους υπόλοιπους συναδέλφους μας!», εξήγησε με χιούμορ ο Ολλανδός χειριστής του μαχητικού 5ης γενιάς με την εμπειρία των 100 ωρών πτήσης σε F-35A.