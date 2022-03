Πόλεμος στην Ουκρανία: Αντιδράσεις στο twitter για την «συναυλία ειρήνης» - Δεν αναφέρεται πουθενά η Ουκρανία

Να μην μαλώνετε, να ειστε αγαπημένοι, Ειρήνη να υπάρχει, we are the world, να ακούτε Έντεχνο ελληνικό όχι ατεχνο ξένο, να είστε με τον ά ν θ ρ ω π ο.



Σημαντικά μηνύματα σε περίοδο Ειρήνης. Σε περίοδο πολέμου, τρίχες κατσαρές. #συναυλια_ειρηνης #Ουκρανια