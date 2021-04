Με αντι-Navtex η Τουρκία «βλέπει» τουρκική υφαλοκρηπίδα νοτίως της Κρήτης

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-capc46hks0i9-se)





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Νέα προσπάθεια αμφισβήτησης της ελληνικής υφαλοκρηπίδας από τηνσημειώθηκε σήμερα, μια ημέρα μετά την συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στην Άγκυρα.Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, η Ελλάδα εξέδωσε χθεςπου καλύπτει μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται από τα νότια της Κρήτης μέχρι και τα νότια της Ρόδου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ελληνογαλλική ερευνητική προσπάθεια στα νότια και νοτιοανατολικά της Κρήτης.Η Τουρκία σύμφωνα πάντα με τον τηλεοπτικό σταθμό, απάντησε με αντι-Navtex, θεωρώντας ότι τα σημεία αυτά για τα όποια εφιστά την προσοχή η ελληνική πλευρά. «Η Άγκυρα φτάνει στο σημείο να αμφισβητεί ακόμη και περιοχές που εντάσσονται στην ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία για ΑΟΖ» αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού.Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ του ΣΚΑΪΝα σημειωθεί ότι χθες ο υδρογραφικός σταθμός του Ηρακλείου εξέδωσε NAVTEX για σεισμικές έρευνες του γαλλικού ωκεανογραφικού πλοίου «L’Atalante» σε περιοχή του νοτιοανατολικού Κρητικού πελάγους. Δείτε τη NAVTEXZCZC HA69151800 UTC APR 21IRAKLEIO RADIO NAVWARN 260/21CANCEL NAVWARN 258/21SOUTHEAST KRITIKO SEAMEDITERRANEAN SEARESEARCH WORKS WILL BE CARRIED OUTBY VESSEL ‘R/V L’ATALANTE’ON 15 APR 21AT THE POINTS:34-01.87N 026-07.69E33-51.68N 027-59.52EON 16 APR 21AT THE POINT:33-50.36N 028-05.82EON 17 APR 21AT THE POINT:33-53.47N 027-51.69E34-04.31N 027-15.46E34-12.64N 027-10.51EON 18 APR 21AT THE POINT:34-23.09N 027-04.31EWIDE BERTH REQUESTED.Σήμερα το μεσημέρι, ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας αντέδρασε εκδίδοντας αντι-NAVTEX στην οποία αναφέρει ότι αυτή είναι η αρμόδια υπηρεσία για να προειδοποιεί τη διεθνή ναυσιπλοΐα στο…νοτιοανατολικό Κρητικό Πέλαγος, αμφισβητώντας την ελληνική υφαλοκρηπίδα, καθώς όπως ισχυρίζεται «πρόκειται για περιοχή που εμπίπτει της τουρκικής υφαλοκρηπίδας».Δείτε την τουρκική αντι-NAVTEXTURNHOS N/W :0313/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 16-04-2021 13:16)TURNHOS N/W :0313/21MEDITERRANEAN SEA1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVWARN HA69-260/21 FALLS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF AND TURKISH NAVTEX SERVICE AREA.2. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGE IN THE AREA. HA69/260/21 IS NULL AND VOID.3. CANCEL THIS MESSAGE 182100Z APR 21.