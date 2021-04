Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τη δεύτερη ημέρα του Απριλίου επιπλέοναριθμός σημαντικός για την πίεση που ασκείται στο σύστημα υγείας αλλά φανερά μικρότερος από το διήμερο 31/3-1/4 και τις 1.263 νέες εισαγωγές. Οι 265 εισαγωγές του περασμένου 24ωρου έγιναν στα νοσοκομεία της Αττικής.Αν και παρατηρείται μείωση στα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) -– η ξέφρενη πορεία της πανδημίας σε«έκαψε» τις τρεις περιοχές. Η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, κατόπιν πολύωρης σύσκεψης, εισηγήθηκε αρνητικά για το άνοιγμα των καταστημάτων στις τρεις περιφερειακές ενότητες.Υπενθυμίζεται ότι από σήμερακαι από Δευτέρα 5 Απριλίου επαναλειτουργεί το λιανεμπόριο με ραντεβού (click in shop) ή παραλαβή με ραντεβού (click away), με τη χρήση sms στο 13032 για 3 ώρες και επιπλέον με σωστή χρήση μάσκας, αποστάσεις και αποφυγή συνωστισμού. Η «αναπροσαρμογή» των μέτρων στοχεύει στην ευκολότερη τήρηση των κανόνων προστασίας και την επανεκκίνηση της οικονομίας.Το περασμένο 24ωρο,, εκ των οποίων οι 3.938 σε απλές κλίνες και οι 1.249 σε Μονάδες (ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΕΛ, θαλάμους αρνητικής πίεσης). Από αυτούς, 2.418 βρίσκονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Αττικής με τους 413 ασθενείς διασωληνωμένους, πάνω από τους μισούς που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ.Τους 146 έφτασαν οι νοσηλευόμενοι στα νοσοκομεία της. «Ενώ παρατηρείται μια σταθεροποίηση των νέων εισαγωγών σε απλές κλίνες στην Αττική και την Κρήτη, αυξητική είναι η τάση στα νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας» ανέφερε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων,Στα νοσοκομεία της βόρειας Ελλάδας οι νοσηλείες ήταν έως χθες 1.159, με τουλάχιστον 170 διασωληνωμενους.Στοιχεία-σοκ για το σύστημα υγείας στηέδωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας,για την πληρότητα ΜΕΘ-COVID-19 στο 90% και τις νέες εισαγωγές ασθενών για τον Μάρτιο αυξημένες κατάΗ αγωνία κορυφώνεται και για τη Δυτική Μακεδονία∙ στην Κοζάνη ο ρυθμός ημερήσιων εισαγωγών αυξήθηκε κατά 221,43% ενώ στην Αχαΐα η αύξηση έφτασε το 164,29%. 350, 94 και 141 ήταν αντίστοιχα τα κρούσματα για την τριάδα συναγερμού.Άλλοιμε σοβαρή λοίμωξη Covid-19 βρίσκονταν στα νοσοκομεία της λοιπής ηπειρωτικής χώρας.Την περασμένη εβδομάδα, ο ρυθμός νέων νοσηλειών με COVID-19και 70 περίπου συνάνθρωποί μας έχαναν τη μάχη με τον ιό. Άλλοι 72 θάνατοι σημειώθηκαν χθες.Στα, με τα μισά εντοπίζονται στηνπου εξακολουθεί να κόβει το νήμα με τις μισές σχεδόν διαγνώσεις (1.383) και μεγάλο επιδημιολογικό βάρος στο Κέντρο με 389, στην Ανατολική Αττική με 197 και στον Πειραιά με 190. Παρ’ όλα αυτά, όπως επεσήμανε ο Επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκα Μαγιορκίνη, στο λεκανοπέδιο η πανδημία κατέγραψε αύξηση μόλις 4% για την εβδομάδα, σε αντίθεση με την συμπρωτεύουσα και την ανοδική κατά 28% επιδημιολογική της πορεία.Το αυξανόμενο επιδημιολογικό φορτίο σε(πάνω από 2.000 ενεργά κρούσματα), Κοζάνη και Αχαΐα προβληματίζει έντονα, κυρίως για τη διασπορά του ιού σε γειτονικές περιοχές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περιφερειακή ενότητα της Πελοποννήσου: παρά το αυστηρό lockdown από τον Φεβρουάριο, τα ενεργά κρούσματα σήμερα είναι αυξημένα κατά 46,89%, τόνισε ο κ.παραμένουν οι περιφερειακές ενότητες Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πέλλας, Κοζάνης, Λέσβου, Ζακύνθου και Μυκόνου, καθώς και οι δήμοι Καλυμνίων, Χίου, Ανωγείων, Χανίων, Ιωαννιτών και Μετσόβου, Κατερίνης, Αμφίπολης, Σκιάθου, Καρδίτσας, Καστοριάς, Ορεστίδος και Γρεβενών εντάσσονται από αύριο στις 6 το πρωί η Π.Ε. Κιλκίς και οι δήμοι Σερρών, Κόνιτσας, Σκύρου, Αστυπάλαιας, Ρόδου, Χάλκης, Λέρου και η δημοτική ενότητα Γαλατινής της Π.Ε. Κοζάνηςκαι βγαίνουν από αυτό οι Π.Ε. Θεσπρωτίας, Ηρακλείου και ο δήμος Μετσόβου.Σε ειδικό καθεστώς πρόσθετων περιοριστικών μέτρων και σε κήρυξη έκτακτης ανάγκης μπαίνουν υπάγονται από αύριο η δημοτική κοινότητα Λέκα του δήμουη τοπική κοινότητα Διστράτου του δήμουκαι ο καταυλισμός Ρομά της τοπικής κοινότηταςτου δήμου Ιωαννιτών.Tοέφτασαν οιστη χώρα έναντι της COVID-19, μετά τους τελευταίους 38.451. Χθεςενώ σχετικά με το εμβόλιο της AstraZeneca, η κυρία Παπαευαγγέλου ανέφερε πως θα χορηγείται κανονικά.Ενώ τα θετικά αποτελέσματα στις ηλικιακές ομάδες που λαμβάνουν ήδη τα εμβόλια είναιτόσο σε μείωση νοσηλειών σε ΜΕΘ όσο και στη διασπορά, για τις νεαρότερες ηλικίες το βασικό όπλο ελέγχου της διασποράς θα αποτελέσουν τα, ένα την εβδομάδα ή τέσσερα τον μήνα για κάθε πολίτη.Από τις 7 Απριλίου, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, πρώτα οι μαθητές Λυκείου και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να προμηθεύονται από τα φαρμακεία τα οικιακά αυτοδιαγνωστικά τεστ μαζί με ενημερωτικό φυλλάδιο, με τις ηλικίες 18-67 και 67 και άνω να ακολουθούν κατά σειρά.Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό θα πρέπει να δηλώνεται στη σελίδα, οπότε θα εκδίδεται βεβαίωση ή μήνυμα για δωρεάν επαναληπτικό τεστ σε δημόσια δομή ή ιδιώτη δωρεάν.Σε περίπτωσηαπαραίτητη θα είναι η δήλωση για όσους είναι υποχρεωμένοι να υποβληθούν σε self test, δηλαδή εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές. Για τους τελευταίους, τη δήλωση θα κάνει ο γονέας ή ο κηδεμόνας τους, ο οποίος μπορεί να παραλαμβάνει τα τεστ με επίδειξη του. Τα τεστ θα πρέπει να διενεργούνται στο σπίτι, 24-48 ώρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Μαθητές χωρίς τεστ δεν θα έχουν δικαίωμα δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης.