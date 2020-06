Tο πρόγραμμα της τηλεόρασης

Netflix



ΜΕΡΟΣ 4

Η ΤΕΛΕΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑ

LA CASA DE PAPEL

Αστυνομικό Θρίλερ



Καθώς το σχέδιο του Καθηγητή αρχίζει να καταρρέει, παίζονται ανθρώπινες ζωές κι οι ληστές πρέπει να απωθήσουν τους εχθρούς εντός κι εκτός της Τράπεζας της Ισπανίας.



Έρχεται 3 Απριλίου



ΣΕΖΟΝ 2

ΠΑΡ'ΤΟ ΑΛΛΙΩΣ

AFTER LIFE

Δράμα

Στη δεύτερη σεζόν, παρόλο που εξακολουθεί να θρηνεί για τη γυναίκα του, βλέπουμε τον Τόνι να προσπαθεί να γίνει καλύτερος φίλος για τους γύρω του.



Έρχεται 24 Απριλίου



ΣΕΖΟΝ 4

ΕΔΕΣΕ ΤΟ ΓΛΥΚΟ!

NAILED IT!

Ριάλιτι Μαγειρικής

Οι αγαπημένοι σας οικοδεσπότες. Το λατρεμένος σας χάος. Σας καλωσορίζουμε ξανά στις κουζίνες του "Έδεσε το Γλυκό!", όπου όλοι -κυριολεκτικά όλοι- μπορούν να κερδίσουν.



Έρχεται 1 Απριλίου



ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

BREWS BROTHERS

Δράμα

Είναι δύο αδέλφια που έχουν απομακρυνθεί. Γνωρίζουν βέβαια τα πάντα για τη ζύμωση της μπίρας. Μακάρι να ήξεραν και τα βασικά της οικογένειας.



Έρχεται 10 Απριλίου



ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

OUTER BANKS

Δράμα



Μια δεμένη παρέα εφήβων ανακαλύπτει ένα καλά θαμμένο μυστικό, προκαλώντας μια σειρά παράνομων περιστατικών που τους οδηγούν σε μια περιπέτεια που δεν θα ξεχάσουν ποτέ.



Έρχεται 15 Απριλίου



ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

ΤΟ ΓΚΟΣΠΕΛ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΧΤΙΟΥ

THE MIDNIGHT GOSPEL

Σειρά Κινουμένων Σχεδίων



Εμπνευσμένη από συνεντεύξεις από το podcast "Duncan Trussell Family Hour", η σειρά κινουμένων σχεδίων παρακολουθεί ένα ταξίδι στον γαλαξία για το νόημα της ζωής.



Έρχεται 20 Απριλίου



ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

ΠΑΡΑΔΟΞΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ

ABSURD PLANET

Επιστημονική Σειρά

Μια σειρά από παράξενα ζώα και η Μητέρα Φύση αυτοπροσώπως πρωταγωνιστούν σ' αυτήν την αστεία επιστημονική σειρά που ρίχνει μια ματιά στις ζωές των πιο απίθανων πλασμάτων.



Έρχεται 22 Απριλίου



NEA ΣΕΙΡΑ

ΕΓΩ ΠΟΤΕ

NEVER HAVE I EVER

Κωμωδία

Μια κωμική σειρά ενηλικίωσης για τη ζωή μιας σύγχρονης Ινδοαμερικανής έφηβης πρώτης γενιάς, εμπνευσμένη από τα παιδικά χρόνια της Μίντι Κέιλινγκ.



Έρχεται 27 Απριλίου



NEA ΣΕΙΡΑ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΤΙΑ

NADIYA'S TIME TO EAT

Ριάλιτι Μαγειρικής

Σ' αυτήν τη σειρά μαγειρικής, η Νάντια Χουσέιν σερβίρει εύκολες και νόστιμες λύσεις με απλά υλικά και γρήγορες συνταγές. Ό,τι πρέπει για οικογένειες που δεν έχουν χρόνο.



Έρχεται 29 Απριλίου

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών:







10:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ10:15 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ13:00 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ16:00 ΑΣΦΑΛΩΣ...ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ18:15 ΔΕΛΗΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)20:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ21:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ22:00 ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΠΟΥΑΡΟ (Η' ΚΥΚΛΟΣ)00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ00:15 1001:15 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ02:00 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ02:30 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ03:30 ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΠΟΥΑΡΟ05:10 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ05:30 ...ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ06:20 ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ07:00 ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ08:00 ΦΡΟΥΤΟΠΙΑ (ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΤ)08:30 1.000 ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ09:00 ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΣΑΪΝΗΣ09:30 PAPRIKA10:10 ΓΙΑΚΑΡΙ - (SEASON 4 & SEASON 5)10:25 ΜΟΥΚ10:55 ΜΟΝΚ11:05 ΖΙΓΚ ΚΑΙ ΣΑΡΚΟ11:30 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)11:35 ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΣΑΪΝΗΣ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)12:00 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ12:30 1.000 ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ13:00 ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ14:00 ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ14:45 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ - Β΄ ΚΥΚΛΟΣ (EΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)16:15 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΡΕΝΟ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)17:15 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΛΛΙΩΣ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)18:15 Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ (Γ' ΚΥΚΛΟΣ)20:00 Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ21:00 MADAM SECRETARY - Η ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ (Α' ΚΥΚΛΟΣ) (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)22:00 MR. SELFRIDGE - Δ΄ ΚΥΚΛΟΣ23:00 ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)00:00 ΑΡΘΟΥΡ ΜΙΛΕΡ (DOC ON ΕΡΤ) (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)01:40 Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ02:40 MADAM SECRETARY - Η ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)03:30 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΡΕΝΟ04:30 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΛΛΙΩΣ05:30 Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ



09:00 Mega Mag11:20 Γυμναστική Από Σπίτι12:00 Η Πολυκατοικία13:00 Mega Γεγονότα: Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων14:00 Δέκα Λεπτά Κήρυγμα14:30 Μαρία Η Άσχημη15:20 Singles 2 1/216:20 Καιρός Για Αγρότες16:30 Live News17:00 Δελτίο Νοηματικής17:10 Live News18:45 Δύο Ξένοι19:45 Μega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων20:50 Είσαι Το Ταίρι Μου22:00 Πενήντα Πενήντα23:00 Μαύρα Μεσάνυχτα00:00 Passengers02:20 Επιστροφή Στη Γαλάζια Λίμνη (Return To The Blue Lagoon)04:20 Παράλληλοι Δρόμοι04:50 Η Ώρα Η Καλή05:50 Κοινωνία Ώρα Μega06:00 Καλημέρα Ελλάδα10:00 Το Πρωινό13:00 Ant1 News14:00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε)15:00 Ρουκ Ζουκ16:00 Εγκλήματα (Ε)17:00 Ant1 News - Δελτίο Στη Νοηματική Γλώσσα17:15 Still Standing (Ε)18:15 Γυναίκα Χωρίς Όνομα - 2ος Κύκλος19:30 Ant1 News20:45 Εργαζόμενη Γυναίκα (Ε)21:45 Πέτα Τη Φριτέζα- 2ος Κύκλος22:45 Άγριες Μέλισσες00:00 Special Report01:15 Vice - 8ος Κύκλος02:15 Ανατομία Ενός Εγκλήματος (Ε)03:15 Έρωτας (Ε)05:00 Ιωάννα Της Καρδιάς (Ε)06:00 Καλημέρα Ελλάδα06:30 Arrow - 4ος Κύκλος07:30 Shopping Star (Ε)09:00 Στη Φωλιά Των Κου Κου12:00 Αλήθειες Με Τη Ζήνα14:00 Ντετέκτιβ Μονκ - 3ος Κύκλος15:00 Star News15:50 Shopping Star17:30 Elif - 3ος Κύκλος18:30 Ειδήσεις Στη Νοηματική Γλώσσα18:40 Τροχός Της Τύχης19:50 Star News21:00 MasterChef - 4ος Κύκλος00:00 K201:15 MasterChef - 4ος Κύκλος (Ε)04:15 Human Target - 2ος Κύκλος06:20 Θυρίδα Τηλεπώλησης06:50 Έλα Στη Θέση Μου, ΙV (Ε)08:00 Happy Day Στον Alpha, VII10:30 Εκτός Γραμμής Στον Alpha12:15 Ειδήσεις13:00 Ελένη, IX15:30 Kitchen Lab, II (Ε)16:30 Αντελίνα, Χτύπα Το Κουδούνι17:40 Δελτίο Ειδήσεων Στη Νοηματική Γλώσσα17:50 Deal, IV19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων20:00 Έλα Στη Θέση Μου, ΙV21:00 Έρωτας Μετά22:00 Βασικός Ύποπτος (Spinning Man)00:15 Μεσάνυχτα, II01:45 World Party (Ε)02:50 Αντελίνα, Χτύπα Το Κουδούνι (Ε)04:00 Πήρα Κόκκινα Γυαλιά (Ε)04:50 Θυρίδα Τηλεπώλησης05:20 Θα Σε Δω Στο Πλοίο (Ε)06:00 Σήμερα10:00 Αταίριαστοι12:00 Μεσημέρι Με Τον Γιώργο Λιάγκα14:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων15:00 Καλό Μεσημεράκι16:50 Φτερωτός Θεός17:40 Δελτίο Στη Νοηματική17:50 Happy Traveller (Ε)18:50 Guess My Age19:50 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων21:30 Ο Γιατρός, Η Ιστορία Ενός Θαύματος23:20 S.W.A.T. - 1ος Κύκλος00:15 Deadly Women - 10ος Κύκλος01:15 Happy Traveller (Ε)03:15 Καλό Μεσημεράκι (Ε)04:45 Αταίριαστοι (Ε)06:00 Σήμερα06:00 La Dona (Ε)07:00 Για Μια Γυναίκα Και Ένα Αυτοκίνητο (Ε)08:00 Η Αγορά Σήμερα15:00 La Dona16:00 La Patrona17:00 Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο18:00 Για Μια Γυναίκα Και Ένα Αυτοκίνητο19:00 Chicago Fire20:00 Castle21:00 Ο Επιζών Της Επόμενης Μέρας (Designated Survivor)22:00 The BlackList23:00 The Night Shift00:00 Mayday01:00 Ο Επιζών Της Επόμενης Μέρας (Designated Survivor) (Ε)02:00 The BlackList (Ε)03:00 The Night Shift (Ε)03:45 Mayday (Ε)04:30 Vice (Ε)05:15 Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε)06:00 La Dona (Ε)07:00 Ώρα Ελλάδος 07:0009:50 Ευτυχείτε13:00 Open News14:00 Για Πάντα Παιδιά - 1ος Κύκλος (Ε)15:00 Open Ελλάδα16:45 Θυρίδα Τηλεπώλησης17:00 Open News Στη Νοηματική17:15 Η Χαρτορίχτρα19:30 Open News21:00 Επικίνδυνες Παρέες (Knight And Day)23:30 iNFO-1901:00 Σκοτεινός Κώδικας (Knowing)03:30 Criminal Minds - 8ος Κύκλος04:30 Criminal Minds - 8ος Κύκλος05:30 Ώρα Ελλάδος 05:3006:00 ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ06:30 ΑΠΙΘΑΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΕΝΟ (Η' ΚΥΚΛΟΣ)07:30 Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ (ΙΒ' ΚΥΚΛΟΣ)08:30 ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ09:00 BALKAN EXPRESS10:00 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ13:00 ΑΠΙΘΑΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΕΝΟ (Η' ΚΥΚΛΟΣ)14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ15:00 ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ15:30 Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ (ΙΒ' ΚΥΚΛΟΣ) (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)16:30 ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ17:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΚΑΙΡΟΣ17:20 ΜΕ...ΜΕΤΡΟ19:00 ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)20:00 ΑΠΙΘΑΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΕΝΟ (Η' ΚΥΚΛΟΣ)21:00 SALVATION (Α' ΚΥΚΛΟΣ)22:00 ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΧΩΡΑΝΕ23:40 ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ00:15 ΜΠΟΡΙΣ ΓΚΟΝΤΟΥΝΟΦ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)01:00 ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)02:00 SALVATION (Α' ΚΥΚΛΟΣ)03:00 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ06:00 ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ06:00 Με Λένε Φράνκη06:30 Drake & Josh07:00 Μπομπ Σφουγγαράκης07:30 Bubble Guppies08:00 Zack And Quack08:30 Team Umizoomi09:00 Γουολικαζάμ09:30 Ράστυ Ρίβετς10:00 Ο Κόσμος Της Ρόσι10:30 Σίμερ & Σάιν11:00 Paw Patrol11:30 Butterbean's Cafe12:00 Νέλλα Η Πριγκίπισσα Ιππότης12:30 44 Γάτες13:00 Jurassic World13:30 Τα Μυστικά Της Αβύσσου14:00 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του14:30 Μπομπ Σφουγγαράκης15:00 Lego Friends Girls On A Mission15:30 Winx16:00 Fan Boy And Chum Chum16:30 Kung Fu Panda17:00 Paw Patrol17:30 Abby Hatcher18:00 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου18:30 Νέλλα Η Πριγκίπισσα Ιππότης19:00 Top Wing19:30 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του20:00 Τα Μυστικά Της Αβύσσου20:30 Gormiti21:00 Ninjago Masters Of Spinjitzu21:30 Χελωνονιτζάκια: Η Άνοδος22:00 The Loud House22:30 Rainbow Butterfly Unicorn Kitty23:00 Drake & Josh23:30 Zoey00:00 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ00:30 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ00:50 Νίκι, Ρίκι, Ντίκι & Νταν01:40 Χένρι Ο Επικίνδυνος02:05 Χένρι Ο Επικίνδυνος02:25 Game Shakers02:45 Game Shakers03:15 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς03:35 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς04:00 The Troop04:25 The Troop04:50 True Jackson05:10 True Jackson05:35 Με Λένε Φράνκη06:00 Με Λένε Φράνκη08:55 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ09:00 ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ10:00 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ21:00 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ22:00 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΑΙΞΠΗΡ23:00 ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ, ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ00:00 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΥΧΗΣ (E)01:00 ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ (E)02:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ