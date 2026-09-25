Πώς η ζέστη επηρεάζει τους επισκέπτες στη χώρα μας, έρευνα του πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη σημασία της σκιάς

Η άνοδος της θερμοκρασίας αλλάζει σταδιακά και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι διακοπές, με την προστασία από τη ζέστη να αναδεικνύεται σε νέο κρίσιμο παράγοντα για τον ελληνικό τουρισμό