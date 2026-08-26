Εντυπωσιακό βίντεο: Τεράστιο κοπάδι τόνων σχημάτισε «θαλάσσιο κυκλώνα» σε ελληνικά νερά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τόνοι

Εντυπωσιακό βίντεο: Τεράστιο κοπάδι τόνων σχημάτισε «θαλάσσιο κυκλώνα» σε ελληνικά νερά

Οι τόνοι κολυμπούν ο ένας δίπλα στον άλλο σχηματίζοντας έναν μεγάλο κύκλο

Εντυπωσιακό βίντεο: Τεράστιο κοπάδι τόνων σχημάτισε «θαλάσσιο κυκλώνα» σε ελληνικά νερά
Ένα εντυπωσιακό θέαμα κατέγραψε drone στα καταγάλανα νερά ελληνικού νησιού, όπου ένα τεράστιο κοπάδι τόνων κινείται κυκλικά και με εντυπωσιακό συγχρονισμό.

Οι τόνοι, καθώς κολυμπούν ο ένας δίπλα στον άλλο σχηματίζοντας έναν μεγάλο κύκλο, δημιουργούν από ψηλά την εικόνα ενός «θαλάσσιου κυκλώνα».

Το μοναδικό στιγμιότυπο ανέβηκε στα social media από τον χρήστη gigou88.

@gigou8888

Tuna cyclone phenomenon #greece #nature

♬ оригинальный звук - beko360_

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