Τα Ελληνικά Κολλέγια αποτελούν μια σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή για νέους που θέλουν να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, παραμένοντας στον τόπο τους.
Εντυπωσιακό βίντεο: Τεράστιο κοπάδι τόνων σχημάτισε «θαλάσσιο κυκλώνα» σε ελληνικά νερά
Εντυπωσιακό βίντεο: Τεράστιο κοπάδι τόνων σχημάτισε «θαλάσσιο κυκλώνα» σε ελληνικά νερά
Οι τόνοι κολυμπούν ο ένας δίπλα στον άλλο σχηματίζοντας έναν μεγάλο κύκλο
Ένα εντυπωσιακό θέαμα κατέγραψε drone στα καταγάλανα νερά ελληνικού νησιού, όπου ένα τεράστιο κοπάδι τόνων κινείται κυκλικά και με εντυπωσιακό συγχρονισμό.
Οι τόνοι, καθώς κολυμπούν ο ένας δίπλα στον άλλο σχηματίζοντας έναν μεγάλο κύκλο, δημιουργούν από ψηλά την εικόνα ενός «θαλάσσιου κυκλώνα».
Το μοναδικό στιγμιότυπο ανέβηκε στα social media από τον χρήστη gigou88.
Οι τόνοι, καθώς κολυμπούν ο ένας δίπλα στον άλλο σχηματίζοντας έναν μεγάλο κύκλο, δημιουργούν από ψηλά την εικόνα ενός «θαλάσσιου κυκλώνα».
Το μοναδικό στιγμιότυπο ανέβηκε στα social media από τον χρήστη gigou88.
@gigou8888
Tuna cyclone phenomenon #greece #nature♬ оригинальный звук - beko360_
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