Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας: Το 2025 ήταν ένα από τα πιο άνυδρα έτη εδώ και δεκαετίες για τα ποτάμια σε όλο τον κόσμο
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Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας: Το 2025 ήταν ένα από τα πιο άνυδρα έτη εδώ και δεκαετίες για τα ποτάμια σε όλο τον κόσμο

Τα ποτάμια καταγράφουν ιστορικά χαμηλές ροές, ενώ τα αποθέματα μειώνονται σταθερά εδώ και μία δεκαετία

Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας: Το 2025 ήταν ένα από τα πιο άνυδρα έτη εδώ και δεκαετίες για τα ποτάμια σε όλο τον κόσμο
Το 2025 ήταν ένα από τα πιο άνυδρα έτη εδώ και δεκαετίες για τα ποτάμια σε όλο τον κόσμο, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας (WMO), γεγονός που αντικατοπτρίζει τη μείωση των αποθεμάτων νερού στην επιφάνεια της Γης και εγείρει ανησυχίες για τη μελλοντική επάρκεια υδάτων.

Οι ταμιευτήρες νερού της Γης - λίμνες, βλάστηση, πάγοι, χιόνια- μειώνονται εδώ και μία δεκαετία, σύμφωνα με την έκθεση του WMO για την κατάσταση των παγκόσμιων υδάτινων πόρων.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ προειδοποίησε για τις «σοβαρές μελλοντικές επιπτώσεις» της τάσης αυτής, καθώς τα αποθέματα νερού χρησιμεύουν ως ανάχωμα για τον πλανήτη τα χρόνια που παρατηρούνται εξαιρετικά χαμηλές βροχοπτώσεις, όπως το φετινό έτος

«Εξαντλούμε τον αποταμιευτικό μας λογαριασμό. Τα παγκόσμια αποθέματα νερού στην ξηρά έχουν πτωτική τάση από το 2014-16, μια επίμονη τάση, μια προειδοποίηση που διαρκεί εδώ και μια δεκαετία», τόνισε η γενική γραμματέας του WMO Σελέστ Σάουλο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του WMO, καταγράφηκαν ροές χαμηλότερες από το κανονικό σε περισσότερες από το ένα τρίτο των λεκανών απορροής ποταμών παγκοσμίως, σε μια χρονιά που συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο άνυδρων για τα ποτάμια σε παγκόσμιο επίπεδο τα 35 χρόνια που συλλέγονται δεδομένα.

Ωστόσο ορισμένες λεκάνες απορροής -όπως σε περιοχές της νότιας Ασίας- παρουσίασαν υπερβολική ποσότητα νερού, γεγονός που μαρτυρά ότι ο κύκλος του νερού γίνεται όλο και πιο ασταθής και απρόβλεπτος, όπως επισημαίνεται στην έκθεση.

Παράλληλα το 2025 παρατηρήθηκε σε όλες τις περιοχές του κόσμου για τέταρτη συνεχή χρονιά μεγάλη απώλεια παγετώνων, γεγονός που θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη ανασφάλεια ως προς τους υδάτινους πόρους.

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